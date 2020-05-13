Про це відомо із офіційних меседжерів МОЗу.

Йдеться про те, що через офіційні канали комунікації в месенджерах, МОЗ розповсюджує інформацію про проєкти фонду міністра Максима Степанова.

Варто зазначити, що МОЗ рекламує навчальну платформу для школярів, яка не має ніякого відношення до медицини.

“Фонд Максима Степанова запустив безкоштовну навчальну платформу з підготовки школярів до ЗНО” Be Smart “, – йдеться в повідомленні.