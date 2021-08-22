Канцлер Австрії Себастьян Курц не хоче більше надавати притулок біженцям з Афганістану.

Про це повідомляє агентство dpa.

“Я не вважаю, що ми повинні приймати більше людей в Австрії – якраз навпаки”, – сказав Курц в інтерв’ю телеканалу PULS 4.

Австрія, де вже мешкає понад 40 000 афганців, є домом для другої за величиною афганської громади в ЄС у розрахунку до власного населення.

Курц згадав про “особливо складну інтеграцію” цієї національної меншини. “Приймати людей, які не можуть бути інтегровані, – величезна проблема для нас як країни”, – сказав Курц.

При цьому Курц не заперечив жорстокості з боку “Талібану” і жахливих умов життя в Афганістані, тому він закликав міжнародне співтовариство зробити все, щоб поліпшити ситуацію в країні.