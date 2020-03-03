Кар’єра

Денис Шмигаль народився в 1975 році у Львові. Закінчив Національний університет “Львівська політехніка” за спеціальністю інженер-економіст. У 2003 році став кандидатом економічних наук.

На початку своєї кар’єри працював бухгалтером відділу неторгових операцій валютного управління АК “Електронбанк” та ВАТ “Львівський автобусний завод”. У 1998 став провідним бухгалтером ЗАТ “Торговий дім”, а рік по тому — головним бухгалтером, директором з фінансів ТОВ “ЛА ДІС”.

У 2003-2005 знову працював на “Львівському автобусному заводі”, проте вже на посаді начальника фінансового відділу, начальника відділу управління фінансами та економічного аналізу, директора з економіко-стратегічного розвитку.

З 2005 по 2006 повернувся в ТОВ “ЛА ДІС”, зайнявши посаду заступника генерального директора.

З 2006 по 2008 був генеральним директором ТОВ “РОСАНІНВЕСТ”.

У 2009 році почав працювати у Львівській обласній державній адміністрації. Спершу як помічник голови відділу забезпечення діяльності керівництва апарату ОДА, в.о. начальника головного управління економіки

ОДА. Потім — начальником головного управління економіки Львівської ОДА та начальником головного управління економіки та промислової політики Львівської ОДА.

У 2013 році очолив департамент економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості Львівської ОДА. Роком пізніше став помічником-консультантом народного депутата.

У 2015-2017 роках був радником президента, віцепрезидентом та генеральним директором, членом Наглядової ради компанії “Львівхолод”, якій належить мережа супермаркетів “Рукавичка”.

У 2017-2018 роках працював заступником генерального директора з соціальних питань в компанії “ДТЕК Західенерго”, яка належить українському олігарху Рінату Ахметову. Пізніше став директором Бурштинської ТЕС, продовжуючи виконувати обов’язки заступника гендиректора “ДТЕК Західенерго”.

Політична діяльність

У 2014 році Шмигаль був кандидатом у народні депутати від виборчого округу № 121 (Львівська область) як самовисуванець, позапартійний.

У 2015 році балотувався до Львівської облради від партії “Народний контроль” та був одним з кандидатів на посаду голови Львівської ОДА.

У серпні 2019 року Президент України Володимир Зеленський призначив Дениса Шмигаля головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

За кілька місяців Верховна Рада України призначила Шмигаля віцепрем’єр-міністром — міністром розвитку громад та територій України.

Декларація

З декларації за 2018 рік, яку Шмигаль подавав влітку 2019 року, як кандидат на пост глави Івано-Франківської ОДА, випливає, що він одружений, виховує двох дочок.

Сім’я Шмигаля володіє житловим будинком у Львові площею 215 кв.м, а також декількома земельними ділянками у Львівській області (дві площею 2200 кв.м. кожна, площею 458 кв.м. та 151 кв.м), нежитловим приміщенням у Львівській області площею 417,2 кв.м. та гаражем. При цьому на Дениса Шмигаля оформлені лише гараж та одна з ділянок.

Крім цього, Шмигаль задекларував автомобіль LAND ROVER DISCOVERY SPORT 2016 року випуску, також оформлений на дружину.

У декларації також зазначено, що станом на кінець 2018 роки сім’я Шмигаля зберігала $115 тисяч та 12 тисяч гривень.