Новий кандидат на посаду міністра освіти України Сергій Шкарлет попався на науковому плагіаті.

Про це повідомляється на сайті Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях.

Так, у монографії “Фінансові інструменти державної політики економічного розвитку в Україні”/ С. М. Шкарлет, В. Г. Маргасова, О. М. Коркоц, Ю. В. Ружицкий. – Чернігів: ЧНТУ, 2018 – виявилися цілі абзаци з роботи кандидата економічних наук Тетяни Бугай – “Методичні підходи до оцінки ефективності бюджетного процесу в Україні”. – Ефективна економіка, 2015, № 9.

Варто відзначити, що цієї статті доцента кафедри податкового та митного справи Національного університету державної податкової служби України Тетяни Бугай в списку літератури монографії Шкарлета немає.

Варто зазначити, що Тетяна Бугай наводить правильне джерело згаданих “наукових напрацювань Н. Апатової та Р. Меджитова” под №5 – Apatova N.V. and Medzhitova R.Sh. (2010), “Grade Municipal budgets”, Ekonomyka Kryma, vol. 4 (33), pp. 104-107.

А ось у Шкарлета у №4 можна побачити зовсім іншу роботу – Андрущенко В. Л. “Податкові системи зарубіжних країн”/ В. Л. Андрущенко, А. Д. Данилов. – К. : Компьютерпрес, 2004. – 240 с.

Таблиця 3.1, яку наводить далі в монографії Шкарлет, повністю ідентична таблиці в статті Тетяни Бугай.

У Сергія Шкарлета:

У Тетяни Бугай:

А ось висновки з роботи Тетяни Бугай вже у роботі Шкарлета:

Потім Шкарлет пише, що він “вважає за доцільне…”, але при цьому знову переписує текст із статті Бугай. Доказом такого переписування є “ляп”, який залишився у тексті Шкарлета: він замінив “бюджетний процес” із статті Бугай на “бюджетну політику”, але при цьому пише про оцінку “його ефективності”, тоді як треба написати “її ефективності”.

А ось ще одна таблиця з чужої статті…

… хоча Шкарлет вказує себе її упорядником:

А ще Сергій Шкарлет запозичив текст зі статті Оксани Апарової “Фінансові інструменти державної політики економічного розвитку: Європейський досвід” (Ефективна економіка, 2013, № 4). Майже вся стаття переписана – посилання на неї в монографії також відсутній.