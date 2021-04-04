Кандидат в народні депутати на довиборах до Верховної Ради на окрузі №87 в Івано-Франківській області від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко має намір оскаржити в суді результати перерахунку голосів.

Про це він написав у Facebook.

Сьогодні Центральна виборча комісія опублікувала результати підрахунку голосів виборців в одномандатному виборчому окрузі № 87 в Івано-Франківській області. На першому місці виявився спортсмен, кандидат від партії “Слуга народу” Василь Вірастюк.

Кандидат від партії “За майбутнє” Олександр Шевченко, який посів друге місце, розповів, подавав позов до Надвірнянської ОВК до Окружного адміністративного суду Івано-Франківська, але там відмовили в задоволенні.

“Суд ухвалив, що рішення перерахунку голосів

щодо дільниці № 261029 (Микуличин) є законним. А отже, все що відбувалось на ваших очах, теж, на думку Феміди, відбувалось законно. Наша команда готує апеляцію на це рішення. Боротьба триває! Попереду ще зо два десятки дільниць. Правда переможе!”, – написав Шевченко.

Вибори на 87-му окрузі

Нагадаємо, довибори у Верховну Раду на 87-му окрузі призначили після того, як склав повноваження нардеп від “Слуги народу” Зіновій Андрійович (після обрання на місцевих виборах міським головою Надвірної).

“Європейська Солідарність” висунула в цьому окрузі волонтерку Марусю Звіробій-Біленьку. Також балотувалися представник партії “За майбутнє” Олександр Шевченко (ексдиректор туристичного комплексу “Буковель”); представник “Свободи” Руслан Кошулинський; колишній заступник міністра доходів і зборів та ексголова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк.

“Слуга народу” висунула кандидатуру Василя Вірастюка, відомого українського силача. Сам Вірастюк заявив, що балотуватися йому запропонував особисто президент Володимир Зеленський.

Звіробій-Біленька зняла свою кандидатуру на користь кандидата від ВО “Свобода” Руслана Кошулинського.

Напередодні виборів пресслужба президента Володимира Зеленського відзвітувала про те, як глава держави обговорив перебіг вакцинації на Івано-Франківщині з кандидатом від “Слуги народу” на довиборах у Верховну Раду Василем Вірастюком. Громадянська мережа ОПОРА засудила оприлюднення пресслужбою президента пресрелізу про нараду Вірастюком, зазначивши, що це є зловживанням адмінресурсами.

Депутатка від “ЄС” Вікторія Сюмар переконана, що на довиборах на 87-му окрузі в Івано-Франківській області “точно переміг адмінресурс і точно програли патріотичні сили”. Вона розкритикувала політсили за те, що крім “ЄС” ніхто не підтримав Кошулинського.

Згідно з останніми даними на сайті ЦВК, зараз опрацьовано 90,59% протоколів. Лідирує кандидат від “Слуги народу” Василь Вірастюк (31,51%). Далі йдуть Олександр Шевченко (29,52%) та Руслан Кошулинський (28,83%).

Всі три політсили, кандидати яких лідирують в окрузі, звинувачують конкурентів у численних порушеннях. Кошулинський виступив за проведення перевиборів, а “Слуга народу” вимагала перерахунку голосів.

За даними екзит-полу “Рейтинг”, на окрузі №87 лідирували Шевченко та Кошулинський.

Нагадаємо, що раніше ОВК недорахувалась 100 бюлетенів на користь Шевченка на дільниці №261030. У протоколі було вказано 377 бюлетенів. При перерахунку їх виявилось 227.