Про це повідомила агентству “Інтерфакс-Захід” її прес-секретар Ганна Красуліна.
Вона уточнила, що Тихановська знаходиться в оточенні членів свого штабу і журналістів.
“Після затримання двох своїх основних помічників Світлана Тихановська була змушена залишити свою квартиру, і зараз вона знаходиться в Мінську в оточенні членів штабу і журналістів”, – зазначила Красуліна.
“Ночувати вдома Тихановська не буде, щоб не залишатися наодинці. Але вона не залишає Мінськ, зостається на території міста”, – додала вона.
Як відомо, в суботу, 8 серпня, правоохоронці затримали керівника виборчого штабу Тихановської – Марію Мороз. Вона була доставлена в РУВС Фрунзенського району Мінська, а потім переведена в центр ізоляції правопорушників (ЦІП).
Як розповіли в штабі, Мороз звинувачують “в адміністративному правопорушенні”.
Мороз є довіреною особою Тихановської.
Приблизно з 15:00 суботи не виходив на зв’язок ще один представник штабу Тихановської та її довірена особа Олег Моісеєв (він був викликаний “на бесіду” в правоохоронні органи).
Також ненадовго затримували Марію Колесникову – соратницю Світлани Тихановської.
“Затримали при виході зі штабу. Коли сіли в машину і почали виїжджати з парковки – заблокував сріблястий мікроавтобус, вийшли представники міліції. Марію силою відвели в мікроавтобус і поїхали”, – розповіли агентству в штабі.
Згодом Колесникову відпустили, заявивши, що її з кимось “переплутали”.
Марія Колесникова є керівником виборчого штабу ексголови “Белгазпромбанку” Віктора Бабарика, який претендував на посаду президента Білорусі. Зараз Бабарико знаходиться в СІЗО КДБ.
Після того як Центрвиборчком Білорусі зареєстрував кандидатом у президенти Тихановську, до неї приєднався штаб Бабарика на чолі з Колесниковою і штаб експретендента на посаду президента Валерія Цепкала на чолі з його дружиною Веронікою Цепкало.
Президентські вибори в Білорусі призначені на 9 серпня.
- 14 травня чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко подав у центральну виборчу комісію документи для участі в президентських виборах. Він балотується вшосте.
- Білоруський блогер Сергій Тіхановський, який планував вступити до президентських перегонів, був затриманий. Він не міг надати документи для ЦВК особисто і йому було відмовлено в реєстрації. Тоді дружина блогера Світлана Тихановська подала свою кандидатуру.
- Увечері 14 липня в різних містах Білорусі люди вийшли на вулиці своїх міст, щоб висловити протест проти відмови в реєстрації кандидатами на посаду президента альтернативних висуванців Віктора Бабарика та Валерія Цепкала.
- 4 серпня в Білорусі стартувало дострокове голосування на президентських виборах, яке тривало до 8 серпня включно. Достроково могли проголосувати виборці, які не зможуть цього зробити в день проведення виборів — у неділю, 9 серпня.