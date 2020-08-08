Опозиційний кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська змушена була залишити свою квартиру в Мінську з міркувань безпеки.

Про це повідомила агентству “Інтерфакс-Захід” її прес-секретар Ганна Красуліна.

Вона уточнила, що Тихановська знаходиться в оточенні членів свого штабу і журналістів.

“Після затримання двох своїх основних помічників Світлана Тихановська була змушена залишити свою квартиру, і зараз вона знаходиться в Мінську в оточенні членів штабу і журналістів”, – зазначила Красуліна. “Ночувати вдома Тихановська не буде, щоб не залишатися наодинці. Але вона не залишає Мінськ, зостається на території міста”, – додала вона.

Як відомо, в суботу, 8 серпня, правоохоронці затримали керівника виборчого штабу Тихановської – Марію Мороз. Вона була доставлена в РУВС Фрунзенського району Мінська, а потім переведена в центр ізоляції правопорушників (ЦІП).

Як розповіли в штабі, Мороз звинувачують “в адміністративному правопорушенні”.

Мороз є довіреною особою Тихановської.

Приблизно з 15:00 суботи не виходив на зв’язок ще один представник штабу Тихановської та її довірена особа Олег Моісеєв (він був викликаний “на бесіду” в правоохоронні органи).

Також ненадовго затримували Марію Колесникову – соратницю Світлани Тихановської.

“Затримали при виході зі штабу. Коли сіли в машину і почали виїжджати з парковки – заблокував сріблястий мікроавтобус, вийшли представники міліції. Марію силою відвели в мікроавтобус і поїхали”, – розповіли агентству в штабі.

Згодом Колесникову відпустили, заявивши, що її з кимось “переплутали”.

Марія Колесникова є керівником виборчого штабу ексголови “Белгазпромбанку” Віктора Бабарика, який претендував на посаду президента Білорусі. Зараз Бабарико знаходиться в СІЗО КДБ.

Після того як Центрвиборчком Білорусі зареєстрував кандидатом у президенти Тихановську, до неї приєднався штаб Бабарика на чолі з Колесниковою і штаб експретендента на посаду президента Валерія Цепкала на чолі з його дружиною Веронікою Цепкало.

Президентські вибори в Білорусі призначені на 9 серпня.