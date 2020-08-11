Кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська, яка зайняла друге місце на виборах, виїхала з Білорусі і зараз знаходиться в Литві.

Про це повідомив міністр закордонних справ країни Лінас Лінкявічус.

“Світлана Тихановська в безпеці. Вона знаходиться в Литві”, – написав міністр.

До цього Тихановська відмовилася від участі в акціях протесту. Таке рішення вона пояснила тим, що не хотіла б опинитися поруч зі своїм чоловіком, Сергієм Тихановським, в СІЗО. Дітей пари також відправили за кордон деякий час назад.

Після проведення виборів в Білорусі Тихановська заявила про те, що вважає себе переможницею, закликавши свого суперника, чинного президента Олександра Лукашенка, до переговорів.

Прихильники Тихановської вже дві доби влаштовують акції протестів по всій країні в її підтримку, вимагаючи від Лукашенка оприлюднити реальні результати виборів.