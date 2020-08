Про це повідомив міністр закордонних справ країни Лінас Лінкявічус.

“Світлана Тихановська в безпеці. Вона знаходиться в Литві”, – написав міністр.

Svetlana #Tikhanovskaya is safe. She is in #Lithuania. pic.twitter.com/6f9U2meoX0

