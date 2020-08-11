Про це повідомив міністр закордонних справ країни Лінас Лінкявічус.
“Світлана Тихановська в безпеці. Вона знаходиться в Литві”, – написав міністр.
Svetlana #Tikhanovskaya is safe. She is in #Lithuania. pic.twitter.com/6f9U2meoX0
— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 11, 2020
До цього Тихановська відмовилася від участі в акціях протесту. Таке рішення вона пояснила тим, що не хотіла б опинитися поруч зі своїм чоловіком, Сергієм Тихановським, в СІЗО. Дітей пари також відправили за кордон деякий час назад.
Після проведення виборів в Білорусі Тихановська заявила про те, що вважає себе переможницею, закликавши свого суперника, чинного президента Олександра Лукашенка, до переговорів.
Прихильники Тихановської вже дві доби влаштовують акції протестів по всій країні в її підтримку, вимагаючи від Лукашенка оприлюднити реальні результати виборів.
- Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. За даними білоруського ЦВК, Тихановська отримала 9,9%, а Олександр Лукашенко – 80,23%.
- Вдень 9 серпня і в ніч на 10 серпня, після виборів президента, в Білорусі почалися масові протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли в 33 містах, затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб. Слідчий комітет Білорусі порушив 21 кримінальну справу за фактами масових заворушень.
- 10 та 11 серпня демонстранти у Білорусі проводять нову акцію протесту. Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило смерть одного учасника акції протесту у Мінську.