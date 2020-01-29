Про це повідомляє журналістка CBS News Ніколь Станге своїй сторінці в Twitter.

Уточнюється, що курйоз з мільярдером Блумбергом стався в Берлінгтоні, штат Вермонт під час його зустрічі з виборцями.

На опублікованому відео видно, як Блумберг спочатку тисне руку чоловікові, а після цього вирішує також привітатися з собакою.

Замість лапи мільярдер чомусь тисне собаці морду.

Собака продовжує виляти хвостом.

While campaigning in Burlington, Vermont yesterday, Fmr. Mayor Michael Bloomberg met a dog. #Campaign2020 pic.twitter.com/AKAj8nMZhv — Nicole Sganga (@NicoleSganga) January 28, 2020