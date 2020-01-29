Про це повідомляє журналістка CBS News Ніколь Станге своїй сторінці в Twitter.
Уточнюється, що курйоз з мільярдером Блумбергом стався в Берлінгтоні, штат Вермонт під час його зустрічі з виборцями.
На опублікованому відео видно, як Блумберг спочатку тисне руку чоловікові, а після цього вирішує також привітатися з собакою.
Замість лапи мільярдер чомусь тисне собаці морду.
Собака продовжує виляти хвостом.
While campaigning in Burlington, Vermont yesterday, Fmr. Mayor Michael Bloomberg met a dog. #Campaign2020 pic.twitter.com/AKAj8nMZhv
— Nicole Sganga (@NicoleSganga) January 28, 2020
- У червні засновник інформаційного агентства Bloomberg і колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг заявив про те, що розглядає можливість прийняття участі у виборах президента США в 2020 році.
- 14 листопада стало відомо, що Блумберг готовий витратити близько 500 мільйонів доларів на боротьбу з нинішнім американським лідером Дональдом Трампом напередодні президентських виборів в США.
- У березні Блумберг прийняв рішення не висувати свою кандидатуру на виборах президента США в 2020 році.