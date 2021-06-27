Кандидати в канцлери Німеччини Армін Лашет, лідер партії Християнсько-демократичного союзу, та Олаф Шольц, федеральний міністр фінансів Німеччини, побоюються, що Росія може використовувати трубопровід "Північний потік-2", щоб зупинити поставки газу через Україну, тим самим дестабілізуючи її.

Про це повідомляє Tagesschau – німецька національна та міжнародна служба телевізійних новин, що належить телевізійній мережі ARD.

За словами Лашета, трубопровід не повинен працювати за рахунок України.

Варто зазначити, що німецька партія “Союз 90 / Зелені” вже давно закликають до заморожування будівництва.

Армін Лашет та Олаф Шольц наголосили, що поставки газу “Північним потоком-2” можуть бути знову зупинені, “якщо на Україну буде чинитися тиск з боку Росії. Шольц і Лашет розглядають трубопровід як економічний проєкт і хочуть, щоб він був завершений.

Як відомо, “Північний потік-2” – магістральний газопровід із Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною понад 1200 км. Є розширенням “Північного потоку”. “Північний потік-2” передбачає прокладку двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м на рік.

Вартість проєкту оцінюється в приблизно 11 млрд євро. Трубопровід проходить через виняткові економічні зони та територіальні води п’яти країн: Німеччини, Данії, РФ, Фінляндії та Швеції.

Реалізація проєкту була призупинена в грудні 2019 року, коли компанія з прокладання труб Allseas відмовилася брати в ньому участь через санкції США.

У грудні 2020 року оператор проєкту Nord Stream 2 AG відновив прокладання труби. Було побудовано 2,6 км трубопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини. Через відмову європейського підрядника “Газпром” вирішив добудовувати “Північний потік-2” власними силами.

Державний департамент США вимагав припинення будівництва російського газопроводу “Північний потік-2”. У березні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський трубопровід “Північний потік-2” суперечить інтересам Європейського Союзу і може підірвати інтереси України.

Потім стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена вирішила не накладати санкції на компанію, відповідальну за будівництво російського газопроводу.

У Сенаті США вже заявили, що рішення про відмову від санкцій є помилковим, а Вашингтон таким чином робить подарунок президенту Росії Володимиру Путіну.