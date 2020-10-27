Кандидатка на посаду голови Васильківської ОТГ (Київщина) поскаржилася на присутність на територіальній виборчій комісії "тутішок", яких нібито прислав нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський.

Про це повідомляють #Букви.

“Я є кандидатом на посаду голови Васильківської ОТГ. За даними всіх “мокрих” протоколів я є лідером перегонів і перемагаю з величезним відривом — 1,5 тисячі голосі — кандидата від “Слуги народу” (Андрій Шевченко — ред.). Народний депутат Олександр Дубінський не може змиритись з тим, що партія у Василькові програла вибори. Вони просто пішли методом поліційного свавілля, залякування, терору. Зараз на ТВК змінили голову і поставили просто місцевого шахрая, який постійно фальшує вибори. І Дубінський дав вказівку: якщо не перемогла “Слуга народу” — зірвати повністю вибори. Привезли зараз тітушок, якихось чеченців у камуфляжі, просто хочуть таким методом терору і всіляких маніпуляцій зірвати вибори, але я впевнена, що у них нічого не вийде, тому що люди зробили свій вибір”, — розповідає політикиня у коментарі виданню.

За словами Баласинович, на місці присутні правоохоронці, проте вони не завадили невідомим особам у камуфляжі потрапити на територію ТВК.

Ці невідомі особи, зауважує вона, мають на меті затягнути процес прийняття тервиборчкомом протоколів з виборчих дільниць та “влаштувати показове шоу”. Крім того, від них нібито лунають погрози вчинити підпал.

“Вони чинять тиск на членів ТВК, щоб не визнати результати виборів якимось чином. Звичайно, за законом немає такої можливості. Та і, вибачте, я виграла не з розривом у якісь 100-200 голосів”, — зазначає кандидатка.

Олексій Рєпік, куратор громадянської мережі ОПОРА на Київщині, зазначив у коментарі #Буквам, що на місці є спостерігачі їхньої організації.

За словами спостерігачів, наразі на ТВК дійсно присутня велика кількість невідомих людей, однак є і чимало правоохоронців.

У розпорядженні редакції є відео, на яких зафіксована обстановка на ТВК цього вечора.

Ким є ті особи, яких можна побачити на відео і яких Баласинович називає “тутішками Дубінського”, наразі невідомо. В ОПОРА припускають, що ці особи мають право знаходитися на території комісії, оскільки у протилежному випадку була б реакція від поліції.

Поліція запевнила представників ОПОРА, що ситуація на ТВК є повністю контрольованою. Виборчий процес триває.

Тим часом Дубінський поділився дописом пресслужби партії “Слуга народу”, в якому політсила доповідає, що у Василькові нібито зафіксовано “масові спроби фальсифікації результатів виборів”.

“Кандидатка на посаду голови Васильківської ОТГ, представниця колишньої влади, намагається спотворити результати голосування. Правоохоронці вже порушили понад 15 карних справ, є затримані. Зокрема, затримано організовану групу, яка здійснювала масові фальсифікації. Поліція також зафіксувала кілька мікроавтобусів із мешканцями інших населених пунктів. Їх, імовірно, везли до Василькова для незаконного голосування за вищезгадану кандидатку. Організатори фальсифікацій вже перебувають у СІЗО. Поліція також вручила підозру члену дільничної комісії – припускають, що вона була у змові з порушниками”, — заявили у партії.

Також “СН” заявила про те, що нібито це саме Баласинович намагається зірвати роботу ТВК.

“Спроби сфальшувати результат на користь представниці колишньої влади тривають і досі: зокрема, намагання втрутитися у роботу систем комп’ютерного зв’язку, зірвати роботу ТВК”, — йдеться в заяві.