Республіканець Джо Кент попри відмову від білого націоналізму минулої весни - коли один із його прихильників підтримав його як кандидата у Палату представників США - згодом дав інтерв’ю, про яке раніше не повідомлялося, прихильнику нацистів і білому націоналісту.

Про це повідомляє CNN.

У той самий час коли республіканець Джо Кент рекламував свою підтримку відомих ультраправих діячів – таких як представник Марджорі Тейлор Грін і Пол Госар, і підтримував політику MAGA – він розмовляв з Грейсоном Арнольдом, який є симпатиком нацизму.

Через декілька тижнів після інтерв’ю почали з’являтись спільні фото Кента та Арнольда і після цього кампанія Джо Кента почала працювати над тим, аби приховати це інтерв’ю. Зокрема стратег передвиборчої кампанії Кента заявив, що вони не перевіряли осіб, які робили селфі з кандидатом.

Грейсон Арнольд має добре задокументовану історію білих націоналістичних, расистських, антисемітських і пронацистських заяв. До прикладу одного разу він назвав Адольфа Гітлера “складною історичною постаттю, яку багато людей неправильно розуміють”.

У заяві для CNN речник кампанії Метт Брейнард сказав, що “Джо Кент не мав уявлення, хто ця особа, коли зустрів її на вулиці, і Джо Кент неодноразово засуджував заяви, у яких звинувачують цю особу”.

Брейнард додав, що кампанія перевіряє всі запити на інтерв’ю і що Арнольд звернувся до Кента на вулиці назвавшись місцевим журналістом.

“Жодне із запитань не дало Джо ознак того, що ця особа мала расистські чи антисемітські погляди, і якби вони були, Джо б негайно скасував інтерв’ю”, — сказав Брейнард.

Кампанія заявила, що Арнольд “жодним чином не є частиною нашої кампанії, і ми не дозволимо асоціювати нашу кампанію з кимось, хто має таке минуле. У нас також немає даних про будь-який внесок від цієї особи, і якби ми його отримали, ми б його повернули”.

Джо Кент, колишній “зелений берет”, отримав підтримку від експрезидента США Дональда Трампа цього літа коли балотувався на праймеріз проти представника Хайме Еррера Бойтлера, одного з десяти республіканців, які проголосували за імпічмент Трампа в 2021 році.

У серпні Кент вийшов на загальні вибори в листопаді проти демократа Марі Глюзенкамп Перес за системою первинних виборів штату, випередивши Бойтлера, який посів третє місце.

У заблокованому обліковому записі Twitter і активному каналі в Telegram під назвою “Чиста політика” Арнольд Грейсон – або “Американський Грейсон”, як він сам себе називає – поділився дописами, в яких нацистів називав “чистою расою”, на бік яких США повинні були стати під час Другої світової війни.

Арнольд неправдиво стверджував, що існували “єврейські плани геноциду німецького народу”, і в публікації він поділився цитатою, у якій говорилося, що “кольорові орди Землі під керівництвом євреїв” намагалися знищити білих людей.

Арнольд був зображений на кількох фотографіях із Кентом під час збору коштів у квітні, і він агітував за кандидатів від республіканців разом із Молодими республіканцями штату Вашингтон. На одному з недавніх фото Арнольд зображений у сорочці Джо Кента, згідно з фотографіями в їх публічному Instagram.

Розмовляючи з Арнольдом, Кент високо оцінив позицію Госара щодо нелегальної та легальної імміграції в дружньому п’ятихвилинному інтерв’ю.

“Пол Госар був чудовим. Він відвіз мене до кордону, тож я на власні очі відчув усі кризи, з якими ми там стикаємося.Представник Госар також пропонує дивовижний закон про те, щоб позбутися великої кількості легальної імміграції”, — сказав Кент в інтервю Арнольду.

Арнольд був у Капітолії під час заворушень 6 січня 2021 року, опублікував відео, на якому він залишає сходи перед будівлею, заявивши, що їх “виганяють комуністи”, назвавши заворушення “американським хрещенням”. Він також сказав, що поліція застосовує сльозогінний газ. Однак немає жодних ознак того, що він заходив у будівлю, і йому не висунули жодних звинувачень у злочині.

У той час, коли Кент намагався змінити свою передвиборчу риторику в бік центризму – зокрема видаливши заклики винести рішення про вибори 2020 року зі свого вебсайту десь між червнем і липнем – його кампанія загрузла через асоціації з білими націоналістами та екстремістами, яких Кент неодноразово закликав дистанціюватись від нього.

Ще в березні 2022 року Кент відмовився від Ніка Фуентеса, 24-річного ультраправого білого націоналіста, після того, як Фуентес підтримав Кента на праймериз. Фуентес є засновником America First Political Action Conference, конференції білих націоналістів, яка проводиться щорічно і викликала сильну реакцію цього року після того, як Госар з’явився на заході, а Грін був присутній на ньому.

Тоді Кент сказав, що не знайомий із Фуентесом, попри те, що мав коротку розмову з ним навесні 2021 року щодо стратегії кандидата в соціальних мережах. У квітні 2021 року Кент написав у Твіттері допис на захист Фуентеса після того, як його забанили в цій срцмережі.

“Багато хто радий, що їхні політичні суперники стали мішенню держави та великих технологій, вони ненавидять Трампа, @NickJFuentes і MAGA. Це коротке мислення призвело до деяких з найбільших трагедій в історії людства. Ми повинні боротися за будь-які слова та боротися проти злиття уряду та великих технологій”, – написав тоді Кент.

Пізніше він сказав, що підтримує свої коментарі, але повторив, що не хоче схвалення Фуентеса через те, що Фуентес “зосереджується на расі/релігії”.

На вебсайті Кента також міститься підтримка сенатора штату Арізона Венді Роджерс, яку засудив контрольований республіканцями сенат Арізони після того, як вона виступила на конференції білих націоналістів із закликом до публічних повішань.