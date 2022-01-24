Засновник французької правої партії Reconquête, кандидат у президенти Франції Ерік Земмур виступив за скасування санкцій Європейського Союзу проти Росії та заявив, що з Росією потрібно вибудовувати міцні дружні стосунки.

Про це він розповів в етері французького телеканалу France 5.

В усіх негараздах у відносинах з Росією він звинувачує Сполучені Штати Америки.

“Ми повинні дружити з Росією, ми повинні припинити бути інструментом у руках США”, – заявив політик і додав, що Сполучені Штати розділяють Росією та Європу, щойно між останніми відбувається якесь відчутне зближення та покрашення взаємин.

Він виправдав імперські амбіції Російської Федерації, сказавши, що природно, що Росія веде політику, спрямовану на розширення сфери свого впливу.

Ерік Земмур наголошує, що саме Франція повинна продемонструвати дружні сигнали стосовно Росії – і одним з таких сигналів було б скасування санкцій.

“Якби я був президентом, я б сказав, що більше не буде санкцій проти Росії”, – заявив політик.

Вибори на посаду президента Франції відбудуться у квітні 2022 року.