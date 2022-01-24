Про це він розповів в етері французького телеканалу France 5.
В усіх негараздах у відносинах з Росією він звинувачує Сполучені Штати Америки.
“Ми повинні дружити з Росією, ми повинні припинити бути інструментом у руках США”, – заявив політик і додав, що Сполучені Штати розділяють Росією та Європу, щойно між останніми відбувається якесь відчутне зближення та покрашення взаємин.
Він виправдав імперські амбіції Російської Федерації, сказавши, що природно, що Росія веде політику, спрямовану на розширення сфери свого впливу.
Ерік Земмур наголошує, що саме Франція повинна продемонструвати дружні сигнали стосовно Росії – і одним з таких сигналів було б скасування санкцій.
“Якби я був президентом, я б сказав, що більше не буде санкцій проти Росії”, – заявив політик.
Вибори на посаду президента Франції відбудуться у квітні 2022 року.
- Нагадаємо, командувач ВМС Німеччини на конференції в Індії заявив, що окупований Росією Кримський півострів “для України втрачений і ніколи не повернеться”, а Путін заслуговує на повагу. У зв’язку з цією заявою,22 січня МЗС України викликало амбасадорку ФРН через заяви командувача ВМС Німеччини.
- Згодом командувач ВМС Німеччини пішов у відставку після заяви щодо Криму.
- Український посол в Німеччині Андрій Мельник заявив, що для відновлення довіри між урядами недостатньо лише відставки командувача Військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха.
- 23 січня Кай-Ахім Шенбах потрапив до бази “Миротворця“. Як зазначається на сайті, однією з причин є його участь в актах гуманітарної агресії проти України.