29 червня колишній віце-президент США Майк Пенс несподівано відвідав Україну, ставши першим кандидатом у президенти від Республіканської партії, який зустрівся з президентом Володимиром Зеленським під час кампанії.

Джерело: NBC

Цей візит відбувається у вирішальний момент війни, одразу після повстання групи найманців “Вагнер” проти Кремля та ракетного удару Росії по піцерії у Краматорську.

Пенс відверто заявив про свою підтримку України, і цей крок посилає гучне повідомлення про те, що він вважає, що США повинні відігравати провідну роль у боротьбі країни проти Росії. Це також ставить кандидата в унікальну позицію серед республіканців — партії, де колись домінували яструби, які виступали проти зростання російського впливу, але тепер її очолює людина, яка неодноразово хвалила президента Росії Володимира Путіна.

Я вважаю, що Америка є лідером вільного світу”, – зазначив Пенс. “Але приїхати сюди просто як приватна особа — мати можливість на власні очі побачити героїзм українських військових, які тримали лінію в тих лісах, побачити героїзм людей тут, в Ірпіні, які стримували російську армію, побачити родини, чиї будинки були буквально обстріляні в розпал безсовісного та неспровокованого російського вторгнення — це лише зміцнює мою рішучість виконувати свою частину завдання, продовжувати закликати до сильної підтримки Штатами наших українських друзів і союзників”.

Візит Пенса триватиме день. Після зустрічі з Зеленським він на власні очі побачить звірства, яких зазнали українці за минулі 16 місяців, відвідає Мощун, Бучу та Ірпінь — три міста, які окупували та спустошили російські війська.