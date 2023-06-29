Джерело: NBC
Цей візит відбувається у вирішальний момент війни, одразу після повстання групи найманців “Вагнер” проти Кремля та ракетного удару Росії по піцерії у Краматорську.
Пенс відверто заявив про свою підтримку України, і цей крок посилає гучне повідомлення про те, що він вважає, що США повинні відігравати провідну роль у боротьбі країни проти Росії. Це також ставить кандидата в унікальну позицію серед республіканців — партії, де колись домінували яструби, які виступали проти зростання російського впливу, але тепер її очолює людина, яка неодноразово хвалила президента Росії Володимира Путіна.
Я вважаю, що Америка є лідером вільного світу”, – зазначив Пенс. “Але приїхати сюди просто як приватна особа — мати можливість на власні очі побачити героїзм українських військових, які тримали лінію в тих лісах, побачити героїзм людей тут, в Ірпіні, які стримували російську армію, побачити родини, чиї будинки були буквально обстріляні в розпал безсовісного та неспровокованого російського вторгнення — це лише зміцнює мою рішучість виконувати свою частину завдання, продовжувати закликати до сильної підтримки Штатами наших українських друзів і союзників”.
Візит Пенса триватиме день. Після зустрічі з Зеленським він на власні очі побачить звірства, яких зазнали українці за минулі 16 місяців, відвідає Мощун, Бучу та Ірпінь — три міста, які окупували та спустошили російські війська.
- Згідно з опитуванням, переважна більшість американців підтримує надання Україні зброї для захисту від Росії та вважає, що така допомога демонструє Китаю та іншим суперникам США бажання захищати інтереси союзників.
- Представники Республіканської партії США надіслали листа президенту Джо Байдену, закликаючи адміністрацію надати Україні касетні боєприпаси подвійного призначення, такі як покращені звичайні боєприпаси (DPICM).
- Губернатор штату Флорида Рон ДеСантіс різко змінив риторику та назвав російського президента Володимира Путіна “воєнним злочинцем”, якого слід притягнути до відповідальності за його варварське вторгнення в Україну.
- Тисячі українських захисників проходять тренування, перевіряють зброю й чекають, коли відбудеться великий український контрнаступ. Водночас Захід вагається у наданні важливої техніки, але має усвідомлювати ризики від замороження війни та можливості, які принесе успіх України.