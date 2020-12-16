У середу, 16 грудня, на засіданні Кабінету міністрів на посаду голови Запорізької облдержадміністрації було погоджено Олександра Старуха.

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Старух вже очолював Запорізьку область із вересня 2008 по березень 2010 року. Тоді він виконував обов’язки голови ОДА. Протягом останніх п’яти років політик був депутатом Запорізької обласної ради та очолював фракцію ВО “Батьківщина”.

У Старуха є досвід роботи у секретаріаті президента. З 2005 по 2010 рік він працював в службі регіональної політики.

Кабмін погоджував кандидатуру Старуха шляхом пакетного голосування. Також погодили кандидатуру очільника Івано-Франківської області.

Перед голосування Олександр Старух мав нагоду презентувати себе. Він заявив, що відчуває відповідальність, прагне працювати на благо держави та рідного краю. Потенційний очільник Запорізької області пообіцяв почати свою діяльність на посаді вирішенням кадрового питання та продовженням реформи децентралізації.

Старух пообіцяв, що проведе аудит виконання на Запоріжжі розпоряджень Уряду та указів президента.

Остаточне рішення про призначення Старуха на посаду голови Запорізької ОДА прийме президент Володимир Зеленський.