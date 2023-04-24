Дві третини виборців від Республіканської партії готові проголосувати на виборах нового президента США за кандидатуру Дональда Трампа.

Про це інформує NBC News.

За результатами опитування NBC News, близько 70% виборців від Республіканської партії готові підтримати кандидатуру Трампа на президентських виборах у США. При цьому їх не хвилює нещодавній кримінальний арешт політика та інші судові розслідування.

Зазначено, що попри рішучий настрій республіканців щодо кандидатури Трампа, американці стурбовані тим, “як в цілому проходить президентська гонка 2024 року”. Відтак, відповідно до результатів опитування, переважна більшість громадян США не хочуть, щоб експрезидент Трамп чи нинішній очільник країни Джо Байден знову балотувалися на пост президента у 2024 році.

Значна частина тих, хто проти кандидатури 80-річного Байдена, пояснюють свою позицію тим, що вік президента є головною причиною. Водночас Трамп не набагато молодший за Байдена, йому зараз 76 років.

Опитування, проведене раніше Morning Consult, показало, що Трампа підтримують що лише 53% респондентів. Однак, зараз ця позначка зросла до майже 70%.

Як повідомляли #Букви, за інформацією ЗМІ, велике журі присяжних суду Мангеттена проголосувало за висунення звинувачення колишньому президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу. Відтак, йому висунуто понад 30 пунктів пов’язаних із бізнес-шахрайством.

Офіс окружного прокурора Манхеттена Елвіна Брегга розслідує справу щодо експрезидента США у зв’язку з його ймовірною роллю в схемі виплати прихованих грошей.

Зокрема Дональда Трампа підозрюють у тому, що перед президентськими виборами у 2016 році він через свого особистого адвоката Майкла Коена виплатив порнозірці Стормі Деніелс 130 000 доларів, аби вона не розповідала про їхній ймовірний роман десятирічної давнини. Трамп ці стосунки заперечував.

У відповідь на звинувачення експрезидент США опублікував заяву, у якій поскаржився на політичне переслідування та втручання у вибори на найвищому рівні в історії.

Додамо, що відомий американський радіоведучий Ларрі Елдер оголосив, що висуватиме свою кандидатуру на пост президента Сполучених Штатів від Республіканської партії.