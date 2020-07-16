Про це повідомляє Associated Press.
Репер зареєструвався незалежним кандидатом в Оклахомі, де 15 липня було крайнім терміном подачі заявки.
Представник Веста приніс необхідні документи та заплатив внесок у розмірі $35 тис. Репер став одним із трьох незалежних кандидатів у президенти, які заплатили збір за подачу документів до встановленого терміну. Іншими були піаніст Джейд Сіммонс і криптовалютний брокер Брок Пірс.
Згідно з інформацією на сайті виборчої комісії, Вест братиме участь у виборах від комітету “Каньє 2020”. Також у документі вказана партія BDY.
На початку липня Вест заявляв, що партія буде називатися The Birthday Party, тобто “партія дня народження”, або “вечірка з нагоди дня народження”. Пояснюючи це тим, що коли він переможе на виборах “це буде ніби у всіх в один день народження”.
Варто зазначити, що Каньє Вест є затятим прихильником нинішнього президента Дональда Трампа, він також відкрито висловлював захоплення в його адресу.
Як відомо, вибори президента США пройдуть у листопаді 2020 року.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Каньє Вест вирішив відмовитися від участі у виборах президента США.
- Каньє Вест заявив про наміри балотуватися на пост президента США.
- Американський репер Каньє Вест поділився своїми першими планами щодо того, що робитиме, якщо його оберуть президентом США. У планах – боротьба з дезодорантами, зубними пастами та іншою хімією, яка “заважає служити Господу”.
- Мільярдер, засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск пообіцяв Каньє Весту “повну підтримку” на президентських виборах. Але передумав, коли більше дізнався про політичну програму репера.