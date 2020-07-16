Про це повідомляє Associated Press.

Репер зареєструвався незалежним кандидатом в Оклахомі, де 15 липня було крайнім терміном подачі заявки.

Представник Веста приніс необхідні документи та заплатив внесок у розмірі $35 тис. Репер став одним із трьох незалежних кандидатів у президенти, які заплатили збір за подачу документів до встановленого терміну. Іншими були піаніст Джейд Сіммонс і криптовалютний брокер Брок Пірс.

Згідно з інформацією на сайті виборчої комісії, Вест братиме участь у виборах від комітету “Каньє 2020”. Також у документі вказана партія BDY.

На початку липня Вест заявляв, що партія буде називатися The Birthday Party, тобто “партія дня народження”, або “вечірка з нагоди дня народження”. Пояснюючи це тим, що коли він переможе на виборах “це буде ніби у всіх в один день народження”.

Варто зазначити, що Каньє Вест є затятим прихильником нинішнього президента Дональда Трампа, він також відкрито висловлював захоплення в його адресу.

Як відомо, вибори президента США пройдуть у листопаді 2020 року.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Каньє Вест вирішив відмовитися від участі у виборах президента США.