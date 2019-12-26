Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Альбом записаний разом із хором Sunday Service Choir, з яким репер протягом року влаштовував “недільні служби”: виступав в церквах і на приватних вечірках, виконуючи госпел-версії своїх хітів.
У новому альбомі 19 треків. Це півтори години госпел-музики. В “Jesus Is Born” є як переспіви класики, так і римейки пісень Каньє Уеста. Всі композиції пов’язані з християнською тематикою.
Варто відзначити, що з січня репер став виступати з церковним хором і вести служби “Sunday Service” по неділях. Локації постійно змінювалися. Заходи були закритими, потрапити на них можна було тільки при наявності запрошення, а присутні підписували документ про нерозголошення, але зйомки і прямі трансляції при цьому дозволялися. Найвідомішим виступом стала служба на популярному музичному фестивалі Coachella.
У жовтні Уест випустив довгоочікуваний дев’ятий сольний альбом “Jesus is King” (“Ісус – Король”), тематика пісень в якому також релігійна.
- Наприкінці жовтня найбільш високооплачуваний хіп-хоп виконавець світу за версією Forbes-2019, Каньє Вест, випустив новий альбом “Jesus Is King”. Релізи неодноразово відкладалися, змінювалися назви і обкладинки. #Букви розповідали, що в підсумку представив світу репер.
- У листопаді Каньє Вест дав два непублічних концерти для ув’язнених у в’язницях міста Х’юстон (штат Техас, США).
- Репер Каньє Вест випустив музичне відео для треку “Closed on Sunday”, в якому він ганяє по пустелі на українському всюдиході “Шерп”.