Про це пише видання Hype Beast.

Шоу не анонсували – запрошення розіслали гостям в день показу, який, до слова, не значився в офіційному розкладі Тижня моди.

На показі Уест презентував нову лінію зимового дутого взуття з воднонепроникного матеріалу.

Головною новиною показу став виступ 6-річної Норт Уест – старшої дочки Каньє і Кім Кардашьян-Уест. Дівчинка разом з батьком зачитала реп.

Stephane Cardinale – Corbis/Corbis via Getty Images

Hype Beast