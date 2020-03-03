Про це пише видання Hype Beast.
Шоу не анонсували – запрошення розіслали гостям в день показу, який, до слова, не значився в офіційному розкладі Тижня моди.
На показі Уест презентував нову лінію зимового дутого взуття з воднонепроникного матеріалу.
Головною новиною показу став виступ 6-річної Норт Уест – старшої дочки Каньє і Кім Кардашьян-Уест. Дівчинка разом з батьком зачитала реп.
- Раніше повідомлялося, що через кілька днів після презентації своїх кросівок Yeezy Quantum Каньє Уест показав їх в новому забарвленні.
- На вулицях американського міста Чикаго (штат Іллінойс) відбулася акція від Каньє Веста, під час якої безкоштовно роздавали його кросівки Yeezy Quantum з кузовів українських всюдиходів Sherp.