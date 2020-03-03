2 березня в Парижі в рамках тижня моди пройшов показ бренду Каньє Уеста Yeezy.

Про це пише видання Hype Beast.

Шоу не анонсували – запрошення розіслали гостям в день показу, який, до слова, не значився в офіційному розкладі Тижня моди.

На показі Уест презентував нову лінію зимового дутого взуття з воднонепроникного матеріалу.

Головною новиною показу став виступ 6-річної Норт Уест – старшої дочки Каньє і Кім Кардашьян-Уест. Дівчинка разом з батьком зачитала реп.

<noscript><iframe title="Kanye West Yeezy Season 8" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/ajIyqE55ue4?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>