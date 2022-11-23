За місяць після того, як компанія Adidas розірвала співпрацю з американським репером Ye Каньє Вестом через шквал ненависті, понад два десятки колишніх співробітників Yeezy та Adidas розповіли журналістам про образливу офісну культуру, яка змусила багатьох із них боятися за свою роботу. Зокрема, йдеться про шантаж інтимними фото, які Каньє показував членам команди.

Про це повідомляє Rolling Stone.

Колишні співробітники Yeezy та Adidas стверджують, що Вест показував порнографію співробітникам брендів на зустрічах, обговорював порно і показував інтимні світлини та відео Кім Кардашьян на співбесідах, а також його власні відверті записи.

Працівники наполягають на тому, що керівники Adidas знали про “проблемну поведінку” Веста, але не звертали на неї уваги.

У відповідь на запитання від Rolling Stone, представник Adidas заявив, що не буде обговорювати приватні розмови, деталі або події, які призвели до рішення припинити роботу з артистом.

Раніше Каньє Вест завантажив на YouTube 30-хвилинний ролик під назвою “Останній тиждень”, до якого також додав відео із зустрічі з керівниками Adidas.

На відео видно, як репер Каньє Вест і двоє його представників сидять разом із двома керівниками спортивного бренду Adidas на чорних стільцях, поставлених півколом у порожній кімнаті. На відео обличчя всіх учасників розмито, окрім обличчя Каньє Веста, який тримав телефон горизонтально та показував порнографічне відео співробітникам Adidas.

Через кілька секунд один із чоловіків запитав: “Це порнофільм?”, на що Вест відповів: “Так”. Після чого чоловік попросив прибрати телефон.

Попри дискомфорт, засновник Yeezy продовжував тримати свій телефон перед обличчями співробітників Adidas.

Партнерство Каньє Веста та Adidas

25 жовтня Adidas розірвав співпрацю з Каньє Вестом через його антисемітські та расистські заяви у соціальних мережах.

Виробник спортивного одягу заявив, що “не терпить антисемітизму та будь-яких інших видів ненависті”, а останні коментарі Каньє були “неприйнятними, ненависними та небезпечними”.

В Adidas заявили, що подібні вислови порушили “цінності різноманітності та інклюзивності, взаємної поваги та справедливості”.

Нагадаємо, що Adidas співпрацює з Вестом з 2013 року. У 2016 році компанія розширила свої відносини з репером, назвавши це “найзначнішим партнерством, яке будь-коли створювалося між не спортсменом і спортивним брендом”. Однак бренду довелося переглянути своє партнерство.

Нещодавно у подкасті Drink Champs Ye заявив: “Я можу сказати, що це антисемітське лайно, і Adidas не може мене кинути”.