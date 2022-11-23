Про це повідомляє Rolling Stone.
Колишні співробітники Yeezy та Adidas стверджують, що Вест показував порнографію співробітникам брендів на зустрічах, обговорював порно і показував інтимні світлини та відео Кім Кардашьян на співбесідах, а також його власні відверті записи.
Працівники наполягають на тому, що керівники Adidas знали про “проблемну поведінку” Веста, але не звертали на неї уваги.
У відповідь на запитання від Rolling Stone, представник Adidas заявив, що не буде обговорювати приватні розмови, деталі або події, які призвели до рішення припинити роботу з артистом.
Раніше Каньє Вест завантажив на YouTube 30-хвилинний ролик під назвою “Останній тиждень”, до якого також додав відео із зустрічі з керівниками Adidas.
На відео видно, як репер Каньє Вест і двоє його представників сидять разом із двома керівниками спортивного бренду Adidas на чорних стільцях, поставлених півколом у порожній кімнаті. На відео обличчя всіх учасників розмито, окрім обличчя Каньє Веста, який тримав телефон горизонтально та показував порнографічне відео співробітникам Adidas.
Через кілька секунд один із чоловіків запитав: “Це порнофільм?”, на що Вест відповів: “Так”. Після чого чоловік попросив прибрати телефон.
Попри дискомфорт, засновник Yeezy продовжував тримати свій телефон перед обличчями співробітників Adidas.
Партнерство Каньє Веста та Adidas
25 жовтня Adidas розірвав співпрацю з Каньє Вестом через його антисемітські та расистські заяви у соціальних мережах.
Виробник спортивного одягу заявив, що “не терпить антисемітизму та будь-яких інших видів ненависті”, а останні коментарі Каньє були “неприйнятними, ненависними та небезпечними”.
В Adidas заявили, що подібні вислови порушили “цінності різноманітності та інклюзивності, взаємної поваги та справедливості”.
Нагадаємо, що Adidas співпрацює з Вестом з 2013 року. У 2016 році компанія розширила свої відносини з репером, назвавши це “найзначнішим партнерством, яке будь-коли створювалося між не спортсменом і спортивним брендом”. Однак бренду довелося переглянути своє партнерство.
Нещодавно у подкасті Drink Champs Ye заявив: “Я можу сказати, що це антисемітське лайно, і Adidas не може мене кинути”.
- Після кількох тижнів суперечливих заголовків у ЗМІ та негативної реакції, банківський холдинг JPMorgan Chase офіційно припинив свої банківські відносини з брендом одягу та взуття YEEZY, що створений американським репером Ye (Каньє Вестом).
- Бренд одягу й взуття Balenciaga розірвав співпрацю з американським репером Ye (Каньє Вестом) через його антисемітські та расистські заяви у соціальних мережах.