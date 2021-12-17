Каньє Вест розкритикував капіталізм і оголосив про те, що вже за рік перетворить свої будинки на церкви, а сам стане безпритульним.

Про це повідомляє міжнародне видання The Guardian.

Успішний репер створив кілька успішних компаній по всьому світу. Чого тільки варте його ранчо у Вайомінгу.

Однак репер хоче перетворити ці об’єкти на церкви за типом “комуни художників”.

Фото: The Guardian

“Через рік стану бездомним. Я збираюся перетворити всі свої будинки на церкви. Там же ми зробимо притулок. Це буде місце, де будь-хто в будь-коли знайде собі притулок, отримає допомогу. Це щось на кшталт “комуни художників”, де завжди буде їжа”, – пояснив Вест.

Репер також зізнався, що іноді його гнітить надмірна любов шанувальників, і тому вважає себе боржником перед тими, хто його любить. Але, він жадає зберігати свободу та можливість бути собою.

Минулого місяця виконавець звернув свою увагу на боротьбу із безпритульними у Лос-Анджелесі, і зустрівся з генеральним директором місії Лос-Анджелеса преподобним Троєм Воном, коли той передав організації 1000 страв.

Надихнувшись, зірка планує використати свої популярні виступи в недільній службі, щоб надихнути та допомогти громаді безпритульних.