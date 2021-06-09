Про це повідомляє видання Page Six.
44-річного репера та 35-річну модель бачили під час спільної прогулянки розкішним бутік-готелем. Їх супроводжувала група людей.
Зазначимо, що вчора, 8 червня, Вест святкував свій день народження. Схоже, у цей день з ним була Шейк.
Це перша поява репера з жінкою після гучного розлучення з Кім Кардаш’ян.
Водночас TMZ пише, що Веста та Шейк вже бачили разом раніше. Вони поводилися, як пара. Проте джерела видання не готові однозначно заявити, що знаменитостей поєднують романтичні стосунки.
У 2019 році Ірина Шейк розлучилася з Бредлі Купером. З Каньє Вестом модель поєднує багаторічна дружба. У 2012 році вона з’являлася на шоу репера, а також знялася у кліпі на трек “Сила”.
Інсайдер з близького оточення сім’ї Кардаш’ян розповів, що вони “радіють за Каньє”.
Вчора бізнесвумен, модель та телезірка Кім Кардаш’ян привітала колишнього чоловіка, репера Каньє Веста з Днем народження.
- Нагадаємо, 19 лютого Кім Кардаш’ян подала на розлучення з репером Каньє Вестом. Причиною розлучення вона назвала “непримиренні розбіжності”.
- Репер заявив, що насправді крапку у стосунках з Кардаш’ян поставив саме він. Телезірка своєю чергою публічно розповіла про проблеми в їхньому шлюбі.
- Як відомо, в шлюбі з’явилися двоє дітей — дочка Норт (майже 8 років), син Сейнт (6 років). Після двох пологів Кім мала проблеми зі здоров’ям. Ще двоє дітей — дочка Чикаго (3 роки) і син Псалм (два роки) — були народжені сурогатною матір’ю. Каньє Вест погодився на спільну опіку над чотирма дітьми.