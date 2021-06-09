Відомий репер Каньє Вест вирушив на відпочинок до французького Провансу в компанії з моделлю Іриною Шейк.

Про це повідомляє видання Page Six.

44-річного репера та 35-річну модель бачили під час спільної прогулянки розкішним бутік-готелем. Їх супроводжувала група людей.

Зазначимо, що вчора, 8 червня, Вест святкував свій день народження. Схоже, у цей день з ним була Шейк.

Це перша поява репера з жінкою після гучного розлучення з Кім Кардаш’ян.

Водночас TMZ пише, що Веста та Шейк вже бачили разом раніше. Вони поводилися, як пара. Проте джерела видання не готові однозначно заявити, що знаменитостей поєднують романтичні стосунки.

У 2019 році Ірина Шейк розлучилася з Бредлі Купером. З Каньє Вестом модель поєднує багаторічна дружба. У 2012 році вона з’являлася на шоу репера, а також знялася у кліпі на трек “Сила”.

Інсайдер з близького оточення сім’ї Кардаш’ян розповів, що вони “радіють за Каньє”.

Вчора бізнесвумен, модель та телезірка Кім Кардаш’ян привітала колишнього чоловіка, репера Каньє Веста з Днем народження.