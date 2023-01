Про це повідомило TMZ.

На відео з артистом жінка сиділа за кермом в автівці, коли до її переднього вікна підійшов Каньє, знімала його на телефон та вигукувала: “Ти знаменитість”. Каньє Вест вихопив телефон та кинув його на дорогу. Після цього він сів у свій позашляховик, де його чекала дружина Б’янка Ченсорі.

За даними джерела у правоохоронних органах, репер є “підозрюваним у розслідуванні побиття”. Близько 16:30 на місці прибули представники департаменту шерифа округу Вентура. Вони отримали відеодокази інциденту.

Kanye West seen throwing a woman’s phone for recording him. She has since filed a police report against him.pic.twitter.com/AX5c7ctA7t

— Daily Loud (@DailyLoud) January 28, 2023