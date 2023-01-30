Про це повідомило TMZ.
На відео з артистом жінка сиділа за кермом в автівці, коли до її переднього вікна підійшов Каньє, знімала його на телефон та вигукувала: “Ти знаменитість”. Каньє Вест вихопив телефон та кинув його на дорогу. Після цього він сів у свій позашляховик, де його чекала дружина Б’янка Ченсорі.
За даними джерела у правоохоронних органах, репер є “підозрюваним у розслідуванні побиття”. Близько 16:30 на місці прибули представники департаменту шерифа округу Вентура. Вони отримали відеодокази інциденту.
Kanye West seen throwing a woman’s phone for recording him. She has since filed a police report against him.pic.twitter.com/AX5c7ctA7t
— Daily Loud (@DailyLoud) January 28, 2023
Поки щл невідомо, чи є жінка професійним фотографом, чи ж просто пересічна громадянка, що знімала відео.
- Репер, продюсер і дизайнер Каньє Вест, відомий як Ye, під час інтерв’ю з популяризатором теорій змов Алексом Джонсом заперечував Голокост, зізнався у симпатіях до австрійського лідера нацистів Адольфа Гітлера та президента РФ Володимира Путіна.