Про це повідомив журнал Pitchfork.

“Donda” — десятий студійний альбом американського репера Каньє Веста. Репер назвав його на честь своєї мами. Вона пішла з життя у 2007 році у віці 58 років під час ери альбому Graduation.

Після виходу альбому минулого місяця виконавець продовжив над ним роботу. Відтак у альбомі з’явилися зміни, адже Вест оновив два треки.

Каньє Вест прибрав вокал R&B-виконавця Кріса Брауна в пісні “New Again”, а з пісні “Keep My Spirit Alive” зник голос репера KayCee. Голоси обох випадках Каньє Вест замінив на свій вокал.

Оновлену версію Каньє Вест завантажив окремо, тому на деяких стрімінгових платформах доступні дві версії альбому. Зокрема оновлені пісні можна слухати на YouTube.

Що відомо про альбом “Donda”?

Вперше про новий альбом заговорили у травні минулого року. Тоді кінематографіст Артур Джафа випадково розповів про роботу над проєктом God’s Country під час прямого етеру. Через місяць з’явилася інформація про трек Веста з Тревісом Скоттом “Wash Us In The Blood”. Після цього Каньє підтвердив прийдешній реліз.

Торік у липні репер змінив назву альбому на “Donda”.

Альбом мав вийти ще торік. Проте в особистому житті Веста сталися зміни – він розлучився з бізнесвумен та моделлю Кім Кардаш’ян. Це змусило репера відкласти реліз.

#Букви розповідали, як Каньє створював “Donda”.

25 серпня Каньє Вест оголосив про продаж спеціального плеєра для прослуховування нового альбому “Donda”.

26 серпня відбулася третя презентація альбому репера Каньє Веста Donda. Вкотре презентація була успішною, але альбом так і не вийшов. Глядачів вразив натяк на воз’єднання репера з його дружиною Кім Кардашян, які саме в процесі розлучення. Однак пара влаштувала весільний перфоменс лише для того, щоб продемонструвати близькість, яка між ними залишилась після шлюбу.

29 серпня довгоочікуваний альбом “Donda” вийшов. Каньє Вест звинуватив компанію Universal у тому, що вона випустила його новий альбом “Donda” без його згоди.