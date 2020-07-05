Американський репер, продюсер, дизайнер і мільярдер Каньє Вест повідомив, що балотуватиметься на посаду президента США. Цього разу його підтримав Ілон Маск, і цей дует не міг залишитись поза увагою соцмереж.

4 липня, в День Незалежності Вест опублікував твіт з текстом: “Тепер ми повинні втілити перспективи Америки, вірячи в Бога, об’єднуючи наше бачення та будуючи наше майбутнє. Я балотуюсь на посаду президента Сполучених Штатів!”, доповнивши свої слова хештегом #2020VISION.

Заяву Уеста одразу підтримав Ілон Маск, заявивши, що повністю підтримує “кандидата”.

За кілька годин їх спільна заява зібрала тисячі коментарів, серед яких розгорнулась суперечка між його підписниками щодо того, в якому році відбудеться його висування (згідно законодавства США, час для реєстрації на вибори 2020 року вже минув), і чи не є подібна заява спробою забезпечити Дональду Трампу перемогу на цьогорічних виборах (Каньє Уест відомий своєю підтримкою чинного президента США).

Не залишились осторонь і прихильники кандидата від Демократичної партії і противника Трампа на майбутніх виборах – Джо Байдена.

“Вибач, але я за Байдена”

“Якщо Дональд Трамп може бути президентом, Каньє теж може. Як і Губка Боб, Снігова Людина, Лох-Несське чудовисько. Чекайте, тут може виникнути питання щодо громадянства. Або ми можемо вибрати компетентного дорослого, на зразок Джо Байдена”, – пишуть американці.

Одночасно з обговоренням, чи дійсно Вест збирається в президенти, чи це політичний маневр штабу Трампа, користувачі поцікавились чи стане Ілон Маск віце-президентом, згадавши про спільне фото знаменитостей, опубліковане за три дні до заяви Каньє.

Варто зазначити, така заява лунає з вуст Уеста не вперше. Про намір балотуватись репер заявляв ще в 2015 році на церемонії MTV Video Music Awards, підтвердивши свої слова у 2018, в ефірі радіостанції Power 92.3 FM. Тоді він уточнив, що мова іде саме про 2024 рік та стовідсоткову вірогідність такої події. Ще раз свій намір поборотись за пост президента, Уест підтвердив минулого листопада, знову зазначивши, що збирається робити це у 2024 році. Про те, що Вест “трохи запізнився” з своїми намірами для 2020 йому нагадали і підписники.

Однак сприймають в суспільстві такі наміри по-різному. Деякі користувачі підтримали репера, пошкодувавши, що свій голос уже віддали за іншого кандидата.

Інші нагадали заяву Веста про те, що “рабство було вибором”, яка викликала гучний скандал у 2018 році.

Дехто порівнював репера з президентом Трампом, зазначаючи, що це одна людина з різними кольорами шкіри – обоє, мовляв багаті і з комплексом бога.

Однак домінуючою реакцією користувачів все ж був тролінг як самого Веста, так і його дружини Кім Кардаш’ян, його бренду кросівок Yeezy, і того, що заява прозвучала у 2020 році, в якому вже чого тільки не відбувалось.

Не обійшлось і без жартів про “покращення”.

“Якщо Каньє виграє, “Сімейка Кардаш’янів” буде в Білому домі”.

“Я питаю маму, чи можна мені з другом балотуватись в президенти”.

“2020 не зможе стати більш чудернацьким”.

“Я: 2020 не може стати гіршим

Каньє Вест: Потримай-но моє пиво”

“Національний гімн в 2021”.

Переглянути цей допис в Instagram WHAT’S GOING ONNN 🗣 Допис, поширений Saint Hoax (@sainthoax) 5 Лип 2020 р. о 6:45 PDT

“Кім прибула в Білий дім щоб викинути звідти Мелані”.

Переглянути цей допис в Instagram WHAT’S GOING ONNN 🗣 Допис, поширений Saint Hoax (@sainthoax) 5 Лип 2020 р. о 6:45 PDT