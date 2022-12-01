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Каньє Вест зізнався у симпатіях до Гітлера та Путіна

Репер, продюсер і дизайнер Каньє Вест, відомий як Ye, під час інтерв’ю з популяризатором теорій змов Алексом Джонсом заперечував Голокост, зізнався у симпатіях до австрійського лідера нацистів Адольфа Гітлера та президента РФ Володимира Путіна.

П’ятниця, 2 грудня 2022, 00:26
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Джерело: Ronald Martinez / Getty Images file

Цитує інтерв’ю Rolling Stones.

Каньє Вест заявив, що Гітлер, як і кожна людина, зробив цінний внесок в історії, наголосивши, що лідер нацистів “також народився християнином”. Репер також приписав австрійському політику винайдення шосе та мікрофона.

“Я також бачу хороші речі в Гітлері”, — сказав він. “Я люблю всіх. Євреї не скажуть мені, що ви можете любити нас, і вам може подобатися те, що ми робимо з вами за допомогою контрактів, і вам може подобатися те, що ми просуваємо через порнографію. Але цей хлопець [Гітлер], який винайшов автомагістралі, винайшов мікрофон, який я використовую як музикант – ви не можете сказати вголос, що ця людина коли-небудь зробила щось хороше – і тут я з цим покінчив”.

“Мені подобається Гітлер”, — додав Ye під час суперечки у проміжку рекламної паузи.

Репер заявив, що нацистів несправедливо “ганьблять”. Також протягом усього шоу він звинуватив “сіоністів” у кількох темах, згаданих в етері, зокрема у придушенні свободи слова. Одного разу він сказав, що “це сатана проникає всередину сіоністів і змушує їх робити злі речі”.

“Мені не подобається слово “зло” поруч із нацистами”, — сказав Вест. “Я люблю євреїв, але я також люблю нацистів”.

Rolling Stone констатують, що Ye продовжував вихваляти Гітлера (навіть прославляючи його “крутий костюм”) та нацистів, водночас критикуючи єврейський народ упродовж інтерв’ю. Окрім того, репер неодноразово удавався до заперечення Голокосту: “Він [Гітлер] не вбивав шість мільйонів євреїв. Це просто фактично неправильно”.

Окрім того, Каньє Вест визнав вподобання щодо політики Володимира Путіна, а на слова одного зі спікерів “я дуже пропутінський і дуже проросійський” репер сказав “я теж”.

Компанії, що розірвали співпрацю з Вестом

Водночас банківський холдинг JPMorgan Chase офіційно припинив свої банківські відносини з брендом одягу та взуття YEEZY, створеним Каньє Вестом.

У заяві зазначається, що JPMorgan Chase запропонує достатньо часу для переходу до іншої фінансової установи, ведення рахунків, зокрема всі продукти та послуги будуть доступні до 21 листопада.

Також бренд одягу й взуття Balenciaga розірвав співпрацю з Ye. Раніше артист підтримував тісні робочі стосунки з креативним директором Balenciaga Демною Гвасалією, заручившись його допомогою в розробці продуктів для свого партнерства Yeezy Gap і навіть відкривши останній показ Balenciaga.

Продюсерська агенція CAA припинила співпрацю з Каньє Вестом після антисемітських коментарів. Компанія, заснована Леброном Джеймсом, оголосила на початку цього місяця, що не буде транслювати епізоди свого шоу “The Shop” за участю Каньє Веста.

Своєю чергою, голова агенції UTA, котра представляє таких музичних клієнтів, як Bad Bunny, Jonas Brothers і Kid Laroi, Джеремі Ціммер попросив: “Будь ласка, підтримайте бойкот Каньє Веста”.

“Як компанія, ми підтримуємо широке розмаїття голосів та ідей. Але ми не можемо підтримувати мову ненависті, фанатизм чи антисемітизм”, — сказав Ціммер.

На останок, MRC Entertainment вирішив відкласти нещодавно завершений документальний фільм про артиста “Donda”. Заява MRC було зроблено незабаром після того, як провідне CAA виключило Веста зі свого списку клієнтів.

  • У Білому домі, а також деякі члени Республіканської партії розкритикували колишнього президента Дональда Трампа за вечерю з прихильником “переваги білої раси” Ніком Фуентесом та американським репером Каньє Вестом (Ye), якого раніше звинуватили в расистських та антисемітських заявах.
Теги: Ye, Адольф Гітлер, антисемітизм, Володимир Путін, Голокост, Каньє Вест

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