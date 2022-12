Каньє Вест зізнався у симпатіях до Гітлера та Путіна

Цитує інтерв’ю Rolling Stones.

Каньє Вест заявив, що Гітлер, як і кожна людина, зробив цінний внесок в історії, наголосивши, що лідер нацистів “також народився християнином”. Репер також приписав австрійському політику винайдення шосе та мікрофона.

“Я також бачу хороші речі в Гітлері”, — сказав він. “Я люблю всіх. Євреї не скажуть мені, що ви можете любити нас, і вам може подобатися те, що ми робимо з вами за допомогою контрактів, і вам може подобатися те, що ми просуваємо через порнографію. Але цей хлопець [Гітлер], який винайшов автомагістралі, винайшов мікрофон, який я використовую як музикант – ви не можете сказати вголос, що ця людина коли-небудь зробила щось хороше – і тут я з цим покінчив”.

Watch for yourself. In the same breath, Kanye West praises Hitler and attacks Jews. pic.twitter.com/HXhdPBNrTd

— Ahmed Baba (@AhmedBaba_) December 1, 2022