Про це пише HYPEBEAST.
Так, Каньє був помічений в кросівках нового забарвлення на матчі NBA в Чикаго.
Вони були кремового або бежевого кольору. Верх взуття має дизайн, схожий на “зебру”, що робить їх схожими на попередні кросівки, але вони більш тонкі.
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New Yeezy QNTM basketball colour, previewed by Kanye West during All Star Weekend.
- Нагадаємо, на вулицях американського міста Чикаго (штат Іллінойс) відбулася акція від Каньє Веста, під час якої безкоштовно роздавали його кросівки Yeezy Quantum з кузовів українських всюдиходів Sherp.