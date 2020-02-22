Каньє Вест, через кілька днів після презентації своїх кросівок Yeezy Quantum, показав їх нове забарвлення.

Про це пише HYPEBEAST.

Так, Каньє був помічений в кросівках нового забарвлення на матчі NBA в Чикаго.

Вони були кремового або бежевого кольору. Верх взуття має дизайн, схожий на “зебру”, що робить їх схожими на попередні кросівки, але вони більш тонкі.