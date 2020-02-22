Про це пише HYPEBEAST.

Так, Каньє був помічений в кросівках нового забарвлення на матчі NBA в Чикаго.

Вони були кремового або бежевого кольору. Верх взуття має дизайн, схожий на “зебру”, що робить їх схожими на попередні кросівки, але вони більш тонкі.

 

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New Yeezy QNTM basketball colour, previewed by Kanye West during All Star Weekend.

Публикация от Ovrnundr (@ovrnundr.io)

  • Нагадаємо, на вулицях американського міста Чикаго (штат Іллінойс) відбулася акція від Каньє Веста, під час якої безкоштовно роздавали його кросівки Yeezy Quantum з кузовів українських всюдиходів Sherp.

 