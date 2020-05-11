Про це повідомляє видання Variety.
Крім того, виключено можливість проведення кінофестивалю за участю глядачів і гостей.
“На сьогодні звичний формат видається складним в організації, тому ми оголосимо фільми, які пройшли відбір, на початку червня”, – сказав прес-секретар фестивалю.
“Замість віртуального фестивалю, Канни пройдуть у співпраці з іншими осінніми фестивалями”, – сказав прес-секретар.
73-й Каннський кінофестиваль спочатку було заплановано з 12 по 23 травня.
Каннський кінофестиваль проходить щорічно наприкінці травня в курортному місті Канни (Франція). Фестиваль акредитовано Міжнародною федерацією асоціацій кінопродюсерів (FIAPF) і є одним із найдавніших і найпрестижніших у світі.
- За мотивами другої частини фільму “Ласкаво просимо в Зомбіленд”, трейлер якого був недавно представлений, буде створена комп’ютерна гра.