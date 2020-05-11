Каннський кінофестиваль проведе відбір фільмів на початку червня, а конкурсні покази - спільно з іншими фестивалями, включно з Венеціанським, восени.

Про це повідомляє видання Variety.

Крім того, виключено можливість проведення кінофестивалю за участю глядачів і гостей.

“На сьогодні звичний формат видається складним в організації, тому ми оголосимо фільми, які пройшли відбір, на початку червня”, – сказав прес-секретар фестивалю.

“Замість віртуального фестивалю, Канни пройдуть у співпраці з іншими осінніми фестивалями”, – сказав прес-секретар.

73-й Каннський кінофестиваль спочатку було заплановано з 12 по 23 травня.

Каннський кінофестиваль проходить щорічно наприкінці травня в курортному місті Канни (Франція). Фестиваль акредитовано Міжнародною федерацією асоціацій кінопродюсерів (FIAPF) і є одним із найдавніших і найпрестижніших у світі.