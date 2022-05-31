Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що Європейський Союз не планує обговорювати газове ембарго у межах наступного пакета санкцій проти РФ за розв'язану нею війну проти України.

Про це повідомляє німецький телеканал DW.

“Газове ембарго не буде темою наступного пакета санкцій”, – зауважив Негаммер журналістам у другий день саміту ЄС у Брюсселі.

За його словами, відмову від російської нафти “набагато легше компенсувати”, натомість ситуація з газом “цілком інша”.

У ніч на 31 травня лідери країн Євросоюзу погодили ембарго більш ніж на дві третини нафтового імпорту з РФ.

Водночас глава Європейської Ради Шарль Мішель запевнив, що глави держав і урядів ЄС віддані виконанню своїх зобов’язань, взятих на саміті у Версалі в березні, щодо припинення десятиліть залежності від російських енергоносіїв.