Про це повідомляє німецький телеканал DW.
“Газове ембарго не буде темою наступного пакета санкцій”, – зауважив Негаммер журналістам у другий день саміту ЄС у Брюсселі.
За його словами, відмову від російської нафти “набагато легше компенсувати”, натомість ситуація з газом “цілком інша”.
У ніч на 31 травня лідери країн Євросоюзу погодили ембарго більш ніж на дві третини нафтового імпорту з РФ.
Водночас глава Європейської Ради Шарль Мішель запевнив, що глави держав і урядів ЄС віддані виконанню своїх зобов’язань, взятих на саміті у Версалі в березні, щодо припинення десятиліть залежності від російських енергоносіїв.
- Нагадаємо, голова Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що країни-члени Євросоюзу узгодили шостий пакет антиросійських санкцій. Зокрема вони торкнуться постачання нафти з РФ та одного з найбільших російських банків – “Сбербанку”.
- Представники Європейського Союзу відновлюють зусилля, щоб домовитися щодо ембарго на російську нафту після того, як “важкі переговори” завершились безрезультатно, відтермінувавши у такий спосіб шостий раунд європейських санкцій проти Москви.
- Стало відомо, що німецькі посадовці тихо готуються до будь-якої раптової зупинки постачання російського газу за допомогою екстренного пакета, який може охоплювати контроль над критично важливими компаніями.