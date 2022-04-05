Канцлер Австрії відвідає Україну для зустрічі з Зеленським

Канцлер Австрії Карл Нехаммер найближчими днями зустрінеться в Україні з Президентом України Володимиром Зеленським. Раніше Зеленський зазначив, що обговорив із канцлером діяльність щодо встановлення всіх російських військових, причетних до військових злочинів на території України.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За словами речника канцлера, Нехаммер розмовляв із Зеленським у понеділок увечері.

Австрія прагне продовжувати надавати Україні “найкращу гуманітарну та політичну підтримку”. Відень уже надав Україні фінансування та обладнання та незабаром надаватиме подальшу допомогу.

У офісі Нехаммера заявили, що не повідомлятимуть більше деталей про поїздку з міркувань безпеки.