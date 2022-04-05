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Канцлер Австрії відвідає Україну для зустрічі з Зеленським

Канцлер Австрії Карл Нехаммер найближчими днями зустрінеться в Україні з Президентом України Володимиром Зеленським. Раніше Зеленський зазначив, що обговорив із канцлером діяльність щодо встановлення всіх російських військових, причетних до військових злочинів на території України.

Вівторок, 5 квітня 2022, 19:04
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Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За словами речника канцлера, Нехаммер розмовляв із Зеленським у понеділок увечері.

Австрія прагне продовжувати надавати Україні “найкращу гуманітарну та політичну підтримку”. Відень уже надав Україні фінансування та обладнання та незабаром надаватиме подальшу допомогу.

У офісі Нехаммера заявили, що не повідомлятимуть більше деталей про поїздку з міркувань безпеки.

Теги: візит до України, канцлер Австрії, Карл Нехаммер, підтримка України

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