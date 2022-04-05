Канцлер Австрії відвідає Україну для зустрічі з Зеленським

Про це повідомляє американський телеканал CNN.
За словами речника канцлера, Нехаммер розмовляв із Зеленським у понеділок увечері.
Австрія прагне продовжувати надавати Україні “найкращу гуманітарну та політичну підтримку”. Відень уже надав Україні фінансування та обладнання та незабаром надаватиме подальшу допомогу.
У офісі Нехаммера заявили, що не повідомлятимуть більше деталей про поїздку з міркувань безпеки.
- Нагадаємо, Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова Європарламенту Жозеп Боррель проведуть зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
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- У Великій Британії заявили про намір закликати країни G7 узгодити графік поетапного припинення імпорту нафти і газу з РФ.