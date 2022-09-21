Повідомляє DW.
Раніше цього дня уряд ФРН різко розкритикував рішення президента РФ Володимира Путіна, який оголосив часткову мобілізацію в РФ для війни проти України. Канцлер ФРН упевнений, що його причиною є невдачі російської армії в Україні.
Він нагадав, що Путіну довелося перегрупувати війська та залишити район Києва, але Кремль не зумів досягти бажаного успіху і на сході України.
“Це видима ознака того, що Україна дуже ефективно захищає свою територіальну цілісність та суверенітет, не в останню чергу через масштабну та серйозну підтримку з боку багатьох країн світу, особливо з Німеччини”, – зазначив Шольц.
Рішення про мобілізацію є кроком щодо “подальшої ескалації цієї суперечної нормам міжнародного права військової агресії проти України”, заявив віце-канцлер ФРН Роберт Габек. За його словами, це “жахливий та неправильний крок” Кремля. Габек акцентував, що Берлін, “зрозуміло, і надалі всебічно підтримуватиме Україну”.
Депутати бундестагу з СДПН, що входить до правлячої коаліції, розцінюють оголошення часткової мобілізації в РФ як “ознака слабкості” російського керівництва.
Представник ще однієї з правлячих партій – Вільної демократичної партії (СвДП) – бачить у рішенні Путіна жест розпачу. Воно свідчить про значні військові втрати РФ, упевнений представник фракції ВДП Ульріх Лехте.
На думку віце-голови найбільшої опозиційної фракції ХДС/ХСС Йоханна Ваденфуля, Путін остаточно скинув маску.
“Україна має можливість успішно захистити свою країну та звільнити захоплені Росією території “, – упевнений він.
Консерватор наголосив на необхідності подальшої суттєвої підтримки світової спільноти та постачання Україні важкого озброєння. Ще один ключовий політик консервативної фракції Норберт Рьотген заявив, що оголошена в РФ мобілізація — вияв слабкості російського президента. Він зазначив, що Путін перебуває під тиском. Він повинен був щось оголосити, щоб підтримати видимість сили.
- РФ розпочала війну з єдиною метою – заволодіти Україною, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, виступаючи у Нью-Йорку на Генасамблеї ООН у вівторок, 20 вересня. Він закликав світ до мультилатералізму, а ООН – до реформ.
- Президент США Джо Байден заявив, що РФ порушила основні принципи статуту ООН. Президент РФ Володимир Путін знову погрожує світові ядерною зброєю, що є грубим порушенням режиму нерозповсюдження.
- Мобілізація президентом РФ Володимиром Путіним сотень тисяч додаткових військових для війни в Україні призведе до ескалації конфлікту, а його погроза застосувати ядерну зброю була “небезпечною та безрозсудною риторикою”, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 21 вересня.