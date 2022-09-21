Канцлер ФРН Олаф Шольц назвав "актом розпачу" оголошення про часткову мобілізацію в РФ та проведення так званих "референдумів" на окупованих РФ територіях України. Виступаючи перед журналістами в Нью-Йорку на полях 77-ї сесії Генасамблеї ООН, Шольц заявив, що РФ "не може виграти цю злочинну війну" і що Володимир Путін "своїми останніми рішеннями лише значно посилив ситуацію". За словами канцлера, Путін "із самого початку абсолютно недооцінював волю українців до опору", а також "єдність та рішучість" союзників Києва.

Повідомляє DW.

Раніше цього дня уряд ФРН різко розкритикував рішення президента РФ Володимира Путіна, який оголосив часткову мобілізацію в РФ для війни проти України. Канцлер ФРН упевнений, що його причиною є невдачі російської армії в Україні.

Він нагадав, що Путіну довелося перегрупувати війська та залишити район Києва, але Кремль не зумів досягти бажаного успіху і на сході України.

“Це видима ознака того, що Україна дуже ефективно захищає свою територіальну цілісність та суверенітет, не в останню чергу через масштабну та серйозну підтримку з боку багатьох країн світу, особливо з Німеччини”, – зазначив Шольц.

Рішення про мобілізацію є кроком щодо “подальшої ескалації цієї суперечної нормам міжнародного права військової агресії проти України”, заявив віце-канцлер ФРН Роберт Габек. За його словами, це “жахливий та неправильний крок” Кремля. Габек акцентував, що Берлін, “зрозуміло, і надалі всебічно підтримуватиме Україну”.

Депутати бундестагу з СДПН, що входить до правлячої коаліції, розцінюють оголошення часткової мобілізації в РФ як “ознака слабкості” російського керівництва.

Представник ще однієї з правлячих партій – Вільної демократичної партії (СвДП) – бачить у рішенні Путіна жест розпачу. Воно свідчить про значні військові втрати РФ, упевнений представник фракції ВДП Ульріх Лехте.

На думку віце-голови найбільшої опозиційної фракції ХДС/ХСС Йоханна Ваденфуля, Путін остаточно скинув маску.

“Україна має можливість успішно захистити свою країну та звільнити захоплені Росією території “, – упевнений він.

Консерватор наголосив на необхідності подальшої суттєвої підтримки світової спільноти та постачання Україні важкого озброєння. Ще один ключовий політик консервативної фракції Норберт Рьотген заявив, що оголошена в РФ мобілізація — вияв слабкості російського президента. Він зазначив, що Путін перебуває під тиском. Він повинен був щось оголосити, щоб підтримати видимість сили.