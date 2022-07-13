Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW посилаючись на заяву офіційного представника уряду ФРН Штеффена Хебештрайта.
Уряд не змінює свою позицію, попри сильний тиск з боку опозиційного блоку ХДС/ХСС та партнерів щодо урядової коаліції зі Вільної демократичної партії. Прихильники використання атомної енергії стурбовані ненадійністю постачання російського газу у зв’язку з війною в Україні та тимчасовою зупинкою газопроводу “Північний потік – 1”.
Так, голова фракції ВДП у Бундестазі Крістіан Дюрр заявив, що Німеччині загрожує “сувора зима”, і в такій ситуації “потрібно використовувати всі”, включаючи атомні електростанції, щоб не витрачати “зайвий кубометр газу”.
Своєю чергою, співголова правлячої Соціал-демократичної партії Заскіа Ескен вважає спроби продовжити роботу атомних електростанцій “абсолютно безглуздими”.
У Німеччині залишається 3 атомні електростанції, робота яких повинна бути припинена до кінця року. Це остання фаза довгострокового плану щодо відмови від атомної енергетики, яку було затверджено у 2011 році після аварії на японській АЕС “Фукусіма”.
У міністерстві економіки та захисту клімату ФРН стверджують, що закриття станцій абсолютно необхідне, і план їхнього виведення з роботи вже запущено. Після грудня 2022 року вже технічно неможливо буде дотримуватись усіх протоколів безпеки на цих об’єктах.
- Нагадаємо, найбільший трубопровід, що транспортує російський газ до Німеччини, 11 липня розпочав щорічне технічне обслуговування. Очікується, що потік припиниться на десять днів, але уряди, ринки та компанії стурбовані тим, що закриття може бути продовжено через на війну в Україні.
- В суботу міністр природних ресурсів Канади заявив, країна поверне Німеччині відремонтовану російську турбіну, необхідну для обслуговування газопроводу Nord Stream 1.
- Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер заявив, що уряд країни готується до повного припинення постачання російського газу, що він вважає найбільш імовірним сценарієм у своєму перспективному плануванні.
- Водночас за червень Європейський Союз імпортував більше газу зі Сполучених Штатів, аніж з Росії по її газопроводах.