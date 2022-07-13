Канцлер Німеччини Олаф Шольц не вважає заперечення проти згортання атомної енергетики в країні обґрунтованими, попри загрозу нестачі природного газу через обмеження з РФ.

Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW посилаючись на заяву офіційного представника уряду ФРН Штеффена Хебештрайта.

Уряд не змінює свою позицію, попри сильний тиск з боку опозиційного блоку ХДС/ХСС та партнерів щодо урядової коаліції зі Вільної демократичної партії. Прихильники використання атомної енергії стурбовані ненадійністю постачання російського газу у зв’язку з війною в Україні та тимчасовою зупинкою газопроводу “Північний потік – 1”.

Так, голова фракції ВДП у Бундестазі Крістіан Дюрр заявив, що Німеччині загрожує “сувора зима”, і в такій ситуації “потрібно використовувати всі”, включаючи атомні електростанції, щоб не витрачати “зайвий кубометр газу”.

Своєю чергою, співголова правлячої Соціал-демократичної партії Заскіа Ескен вважає спроби продовжити роботу атомних електростанцій “абсолютно безглуздими”.

У Німеччині залишається 3 атомні електростанції, робота яких повинна бути припинена до кінця року. Це остання фаза довгострокового плану щодо відмови від атомної енергетики, яку було затверджено у 2011 році після аварії на японській АЕС “Фукусіма”.

У міністерстві економіки та захисту клімату ФРН стверджують, що закриття станцій абсолютно необхідне, і план їхнього виведення з роботи вже запущено. Після грудня 2022 року вже технічно неможливо буде дотримуватись усіх протоколів безпеки на цих об’єктах.