Німецький канцлер Олаф Шльц провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним закликавши його негайно припинити кровопролиття в Україні.

Про це йдеться у повідомленні німецького новинного телеканалу N-tv.

Розмова між німецьким та російським політиками тривала майже годину, проте не принесла ніяких результатів. За словами офіційного представника уряду ФРН, Олаф Шольц закликав Путіна якнайшвидше завершити війну в Україні, покращити гуманітарну ситуацію та активізувати процес дипломатичного пошуку розв’язання конфлікту.

Водночас президент РФ поскаржився Шольцу на “воєнні злочини української армії”. Путін намагався запевнити Шольца, що ЗСУ обстрілюють житлові квартали Донецька та Макіївки. За його словами, “Захід не має права ігнорувати це”.

Більш того, Путін наполягає, що РФ робить все аби уникнути жертв серед мирних мешканців. Він додав, що людей потрібно вивезти із міст, де ведуться активні бойові дії, через “зелені” коридори.

Окрім цього російський президент розповів як проходять перемовини української та російської делегацій щодо завершення війни. За словами Путіна, “Україна затягує процес перемовин новими нереалістичними вимогами”.

Натомість РФ нібито зацікавлена у завершені війни, але тільки на своїм умовах. Йдеться про нейтральний статус України, визнання незалежності ОРДЛО та визнання Криму частиною РФ.

Водночас, повідомляє німецький телевізійний канал Welt, речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав перемовини Шольца та Путіна “жорсткими”, проте додав, що такі контакти необхідні.

Щодо мирних перемовин, то, за словами Пєскова, наразі ще зарано говорити про якесь підписання домовленостей між Україною та РФ,