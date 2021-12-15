Про це пише міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Новообраний канцлер Німеччини заявив нижній палаті Бундестагу, що усі з великою стурбованістю спостерігають за ситуацією з безпекою на російсько-українському кордоні.
“Будь-яке порушення територіальної цілісності буде дорого коштувати, ми це говоримо в один голос з нашими європейськими партнерами та трансатлантичними союзниками”, – сказав він, додавши, що, як і раніше, прагне до діалогу з Росією.
- Нагадаємо, німецький Бундестаг обрав соціал-демократа Олафа Шольца канцлером Німеччини замість Ангели Меркель, яка обіймала посаду впродовж 16 років.
- Ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель особисто заблокувала постачання озброєнь Україні за лінією НАТО навесні 2021 року.
- Газопровід “Північний потік-2” наразі не може бути сертифікований через невідповідність вимогам європейського енергетичного законодавства.