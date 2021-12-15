Про це пише міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Новообраний канцлер Німеччини заявив нижній палаті Бундестагу, що усі з великою стурбованістю спостерігають за ситуацією з безпекою на російсько-українському кордоні.

“Будь-яке порушення територіальної цілісності буде дорого коштувати, ми це говоримо в один голос з нашими європейськими партнерами та трансатлантичними союзниками”, – сказав він, додавши, що, як і раніше, прагне до діалогу з Росією.