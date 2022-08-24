Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, його країна має намір і надалі підтримувати "безпрецедентні санкції" щодо Москви, допомагати Україні фінансово, лікувати українських поранених у німецьких лікарнях та постачати озброєння.

Про це повідомляє DW.

ФРН твердо стоятиме “на боці України” доти, доки Україна потребує підтримки у війні проти РФ. Про це політик заявив у вівторок, 23 серпня.

За словами глави німецького уряду, “міжнародне співтовариство ніколи не прийме незаконну, імперіалістичну анексію РФ української території”. Німеччина разом із партнерами має намір і надалі підтримувати “безпрецедентні санкції” щодо Москви, допомагати Україні фінансово, лікувати українських поранених у німецьких лікарнях, а також тримати відкритими кордони, школи та ринок праці “для всіх, хто змушений тікати від російського терору”.

Крім того, Берлін продовжить постачати Києву озброєння.

“Ми ввели в дію новий пакет, що містить сучасні системи протиповітряної оборони, ракетні установки, тонни боєприпасів, засоби захисту від дронів та броньовані евакуаційні машини”, – наголосив глава уряду.

Шольц також зазначив, що Німеччина засуджує “спроби РФ насильно інтегрувати частини української території”.

“Будь-які фіктивні референдуми чи інші спроби змінити статус частин української території ніколи не будуть визнані. І такі кроки унеможливлюють будь-які переговорні процеси”, – заявив канцлер ФРН.

Як повідомило агентство Reuters, Німеччина планує постачити Україні нові озброєння на суму понад 500 млн євро – ракетні системи Iris-T, 10 броньованих ремонтно-евакуаційних машин, 20 ракетних установок, боєприпаси та засоби захисту від дронів. Зброя буде споряджена ​​у 2023 році, а можливо й раніше, зазначив обізнаний співрозмовник агентства, додавши, що бюджетний комітет бундестагу має ще схвалити постачання, яке Шольц назвав вкладом у модернізацію збройних сил України.

Довідка. IRIS-T SLM — зенітний ракетний комплекс середнього радіуса дії розробки німецької компанії Diehl Defence. Призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Розробку завершено у 2014 році.