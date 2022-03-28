Цитує канцлера Німеччини американський телеканал CNN.
“Ми усі повинні підготуватися до того, що у нас є сусід, який зараз застосовує насильство. І ми повинні не допустити, щоб це стало звичною практикою, – сказав Шольц під час ток-шоу “Енн Вілл” на громадському телебаченні. – Не смій нападати на нас”, – додав він.
За словами Шольца, Німеччина уже почала обговорення закупівлі системи протиракетної оборони. Однак у російсько-українську війну ні Німеччина, ані НАТО не вступатимуть під жодним приводом.
“Зеленський має рацію, вимагаючи допомоги від усіх у світі. Ми не будемо вступати у бойові дії з військовими — навіть якщо ви називаєте їх миротворцями — і ми не створимо безпольотної зони”, – сказав Шольц.
Такі заходи, за його словами, стали б початком грандіозного протистояння між НАТО і Росією.
“НАТО не буде частиною цієї війни”, – наголосив Олаф Шольц.
Однак, за його словами, НАТО готується до радикальних заходів у разі застосування Росією біологічної та/або хімічної зброї.
“Використання біологічної та хімічної зброї може не відбутися”, – сказав він і зробив пряме попередження Росії: “Не смій цього робити!”
- Нагадаємо, Румунія виявила дрейфуючу морську міну, яку встановила в Чорному морі армія РФ. Кількома днями раніше аналогічну знайшла Туреччина.