Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що українські війська "поки що діяли у війні дуже чітко та добре організовано".

Джерело: CNN.

Під час виступу на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Румунії Марселем Чолаку, Олаф Шольц сказав, що “ніколи не очікував, що все зміниться за один день”, але додав, що українські сили планують свої операції “дуже цілеспрямовано”.

За словами канцлера, поки Україна перебуває у стані війни, вона не може стати членом НАТО. Шольц зазначив, що критеріями членства в НАТО є “відсутність відкритих прикордонних конфліктів”.

Однак, на його думку, є “велика практична підтримка України” з боку НАТО, яка триватиме.

“Німеччина створила умови для того, щоб навіть протягом тривалого часу підтримувати Україну, якщо війна триватиме довго. Багато країн зможуть підтримати Україну протягом одного, двох, трьох, а якщо буде потрібно, і більше років, тому що ми не знаємо, як довго триватиме війна”, – сказав Олаф Шольц.

Нагадаємо, що вчора, 3 липня, президент Володимир Зеленський провів “тривалу та плідну” телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Сторони скоординували позиції перед Вільнюським самітом НАТО та обговорили формати майбутніх гарантій безпеки для України.

Президент поінформував канцлера ФРН про ситуацію на полі бою. Під час розмови сторони також поділилися оцінками останніх подій у Росії та Білорусі та обговорили нинішній стан зернової угоди, зауважили щодо важливості її продовження.

Зеленський висловив вдячність Шольцу за важливі сигнали підтримки Україні на Лондонській конференції з відновлення та засіданні Європейської ради. Окремо подякував за активну реалізацію попереднього оборонного пакета на 2,7 млрд євро та за багаторічний план оборонної підтримки України обсягом у 8,8 млрд євро.

Глава Української держави зазначив, що зустріч на рівні радників у Копенгагені – важливий крок до реалізації Формули миру. Зеленський спільно з головою німецького уряду домовилися продовжувати активну роботу у цьому напрямі.