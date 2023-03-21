Канцлер Німеччини Олаф Шольц запропонував відмовитися Євросоюзу від дії принципу одностайності при ухваленні ключових рішень. Він закликав до масштабних реформ інституцій Європейського Союзу.

Про це повідомило Rheinische Post.

В інтерв’ю Олаф Шольц наполягав на можливості ухвалювати рішення з певних питань кваліфікованою більшістю. На його думку, така система могла б застосовуватися у зовнішній політиці або деяких фінансових питаннях, як податкових.

“Не повинно бути так, що одна країна може все зупинити. Ми не повинні вважати проблемою той факт, що не всі завжди згодні”, — сказав Шольц. “Потрібно шукати шляхи, щоб прийти до вирішення. Ми не можемо просто залишити всі інституційні структури такими, якими вони є”.

В ЄС вже тривалий час ведуть розмови стосовно відмови від дії принципу одностайності. Країни, як, наприклад Угорщина, часто зловживають цим принципом для блокування рішень з міжнародної політики.

Під час ухвалення країнами-членами рішення кваліфікованою більшістю, її держави, що представляють щонайменше три п’ятих населення Євросоюзу. У такий спосіб цей принцип дозволяє уникати ситуації, коли одна держава блокує рішення ЄС.