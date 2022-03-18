Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що думка Федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца про покладання провини за війну винятково на Путіна є помилковою. Подоляк у своїй заяві спирається на дані соцопитувань, які показують, що більшість росіян підтримують війну проти України.

Про це радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк написав у Twitter.

Раніше Федеральний Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що образи чи фізичне насилля щодо вихідців з Росії є неприпустимими, оскільки, на його думку, відповідальність за війну проти України несе лише президент РФ Володимир Путін. Проте дані соціологічного опитування, нещодавно проведеного в РФ показали, що 71% росіян підтримує війну проти України та “відчуває гордість”. Спираючись на дані цього дослідження радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк відповів канцлеру Шольцу:

Канцлер Олаф Шольц, прагнучи виправдати свою нерішучість, пропонує розділити простих росіян і Путіна як автора війни. У Європі це може стати неправдивим трендом. Бо офіційно 71% росіян категорично підтримують війну проти України та масові вбивства наших громадян. Майте це на увазі.