Про це радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк написав у Twitter.
Раніше Федеральний Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що образи чи фізичне насилля щодо вихідців з Росії є неприпустимими, оскільки, на його думку, відповідальність за війну проти України несе лише президент РФ Володимир Путін. Проте дані соціологічного опитування, нещодавно проведеного в РФ показали, що 71% росіян підтримує війну проти України та “відчуває гордість”. Спираючись на дані цього дослідження радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк відповів канцлеру Шольцу:
Канцлер Олаф Шольц, прагнучи виправдати свою нерішучість, пропонує розділити простих росіян і Путіна як автора війни. У Європі це може стати неправдивим трендом. Бо офіційно 71% росіян категорично підтримують війну проти України та масові вбивства наших громадян. Майте це на увазі.
- Раніше повідомлялося, що 71% росіян підтримує війну проти України.
- Вбивати окупантів не гріх — Епіфаній.