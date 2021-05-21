Верховна Рада України сьогодні підтримала за основу законопроєкт "Про Службу військового капеланства".

Про це повідомляють #Букви.

За проєкт закону № 4626 проголосували 299 народних депутатів.

Згідно із пояснювальною запискою, документ розроблявся “за участі військовослужбовців, а також військових капеланів, які є представниками різних конфесій з метою створення Служби військових капеланів, яка зможе здійснювати задоволення духовно-релігійних потреб особового складу з урахуванням поліконфесійності нашої держави”.

Метою законопроєкту є:

• створення Служби військового капеланства;

• законодавче закріплення статусу військових капеланів як військовослужбовців;

• визначення організаційно-правових засад взаємодії військових формувань і релігійних організацій у рамках функціонування інституту військового капеланства.

Документом передбачено впровадження в законодавстві України поняття Служби військового капеланства (з визначенням її структури, підпорядкування та загальної чисельності).

Пропонується визначити, що Служба військового капеланства – це окрема структура у складі Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, що “створена з метою організації заходів задоволення духовно-релігійних потреб військовослужбовців і членів їх сімей у мирний і воєнний час”.

Перебачено запровадження квот конфесійного представництва (відповідно до потреб особового складу ЗСУ з урахуванням поліконфесійності нашої держави).

Законопроєктом закріплюється статус військових капеланів як військовослужбовців, що надасть їм відповідні соціальні гарантії.

Встановлюються вимоги до осіб, які можуть бути військовими капеланами.

Пропонується створити Міжконфесійні ради з питань військового капеланства як дорадчі органи при Міністерстві оборони та Міністерстві внутрішніх справ України.