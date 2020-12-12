У проєкті Folk Ukraine, що опікується організацією новорічних і різдвяних свят в Києві, заявили, що прикрасу у вигляді капелюха з головної ялинки країни буде прибрано.

Про це проінформували на сторінці проєкту в Facebook.

Капелюх, який замість традиційної зірки цьогоріч прикрашає головну ялинку країни, мають прибрати напередодні Дня Святого Миколая.

“Друзі, не хвилюйтеся, в переддень Святого Миколая зірка змінить чарівний капелюх на головній ялинці!”, — йдеться в повідомленні.

Як відомо, святкове запалювання ялинки для киян і гостей столиці традиційно відбудеться 19 грудня, в день Святого Миколая, о 19:00.

Ялинку оздобили величезним капелюхом 1 грудня. Варто зазначити, що таке дизайнерське рішення спіткало чимало критики.

Тепер Folk Ukraine у коментарях одні жваво критикують за те, що не відстоювали свою позицію і вирішили прибрати капелюх, а інші — за те, що заміна невдалого декору могла обійтися чималих грошей платникам податків.

Тим, хто писав про те, що ідея з капелюхом їм подобалась, Folk Ukraine відповідали подякою. А тих, кому він не подобався через можливий магічний зміст, переконували у тому, що він був лишень предметом декору.