Про це повідомляє Nasdaq.
За даними видання, у понеділок, 7 грудня, акції компанії виросли на 7,1%. Наразі їхня вартість зафіксована на рівні 641 долара. До речі, акції Tesla ростуть 9 днів поспіль.
Всього за 9 днів капіталізація компанії зросла на 100 млрд доларів.
Для порівняння, ринкова вартість найближчого конкурента Tesla – автомобільної компанії Toyota – становить 215 млрд доларів.
Акції компанії за 2020 рік виросли на рекордні 600%. Наразі Tesla потрапила у список компаній, капіталізація яких перетнула 600 млрд доларів. До цього у списку побували 5 популярних компаній: Amazon, Facebook, Apple, Alphabet (власник Google) і Microsoft.
- У четвер, 3 грудня, аналітики інвестиційного банку Goldman Sachs опублікували звіт, у якому спрогнозували вихід Tesla на обсяг продажів у 20 млн автомобілів до 2040 року.
- Генеральний директор Tesla Ілон Маск виставив на продаж свої будинки в Каліфорнії і одночасно розширює діяльність у Техасі.