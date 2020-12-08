Про це повідомляє Nasdaq.

За даними видання, у понеділок, 7 грудня, акції компанії виросли на 7,1%. Наразі їхня вартість зафіксована на рівні 641 долара. До речі, акції Tesla ростуть 9 днів поспіль.

Всього за 9 днів капіталізація компанії зросла на 100 млрд доларів.

Для порівняння, ринкова вартість найближчого конкурента Tesla – автомобільної компанії Toyota – становить 215 млрд доларів.

Акції компанії за 2020 рік виросли на рекордні 600%. Наразі Tesla потрапила у список компаній, капіталізація яких перетнула 600 млрд доларів. До цього у списку побували 5 популярних компаній: Amazon, Facebook, Apple, Alphabet (власник Google) і Microsoft.