Капітан футбольного клубу "Манчестер Юнайтед" Гарі Магуайр був затриманий на грецькому острові Міконос після того, як став учасником бійки.

Про це повідомляє агентство Reuters.

27-річний футболіст поїхав до Греції на відпочинок. Інцидент за його участю відбувся в п’ятницю вранці, 21 серпня.

Відомо, що між двома групами туристів виникла бійка біля одного з барів Міконоса. Її учасником став Магуайр.

На місце інциденту була викликана поліція, але футболіст та його компанія спробували чинити опір правоохоронцям.

У результаті Магуайр і ще двоє британців були затримані і доставлені в поліцейську дільницю для надання свідчень.

У місцевій поліції повідомили, що “футболіст образив офіцера, а потім ударив його”.

“Троє іноземців у віці 27, 28 і 29 років були заарештовані сьогодні (21 серпня 2020 року) на Міконосі співробітниками поліції. Проти них порушено кримінальну справу за насильство стосовно співробітників поліції, непокору, тілесні ушкодження, образи і спробу підкупу”, – поінформували в грецькій поліції, яку цитує телеканал CNN.

“Троє іноземців були доставлені до поліцейської дільниці Міконоса, де після прибуття вчинили рішучий опір, штовхаючи і завдаючи ударів поліцейським. Потім один із затриманих спробував запропонувати гроші, щоб процедура проти них не була завершена”, – уточнили в поліції.

У “Манчестер Юнайтед” вже заявили, що їм відомо про інцидент за участю Магуайра.

“Клуб обізнаний про ймовірний інцидент за участю Магуайра на Міконосі минулої ночі. Було встановлено контакт із Гарі, і він повністю співпрацює з владою Греції. Наразі ми не будемо робити жодних подальших заяв”, – йдеться в коментарі клубу, який є в розпорядженні журналістів.

Відомо, що Магуайра та двох інших затриманих вирішили доставити на сусідній острів Сірос.

Адвокат футболіста Константінос Дарівас висловив упевненість, що його підзахисний “буде звільнений без будь-яких звинувачень” у суботу, повідомляє агентство ВВС.

ДОВІДКА. Джейкоб Гарі Магуайр – англійський футболіст, центральний захисник національної збірної Англії і капітан клубу “Манчестер Юнайтед”. У зазначений клуб футболіст перейшов у серпні 2019 року, підписавши з ФК шестирічний контракт з опцією продовження ще на один рік. Сума трансферу склала 80 млн фунтів. Відтак, Магуайр став найдорожчим захисником в історії.