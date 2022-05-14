Посол РФ у США Анатолій Антонов заявив, що російської "капітуляції" в Україні не буде.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання “РИА Новости”.

“Ми твердо і ясно говоримо й однозначно у цьому впевнені, принаймні російські дипломати, які працюють тут, такої капітуляції не буде, ніколи не буде”, — зазначив посол.

Він також упевнений у тому, що поставлені президентом Росії Володимиром Путіним завдання війни в Україні “будуть повністю виконані”.

Водночас Антонов запевняє у непередбачуваних наслідках для ядерних держав: США та РФ та втягування Штатів у війну, яку Росія розпочала проти України.

“США дедалі глибше втягуються у конфлікт із найбільш непередбачуваними наслідками для двох ядерних держав”, — наголосив він.

За словами Антонова, ситуація виглядає “все більш тривожно”, адже США постачають в Україну все більш потужну зброю, що “провокує дії Росії у відповідь”.