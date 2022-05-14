Про це повідомляє російське пропагандистське видання “РИА Новости”.
“Ми твердо і ясно говоримо й однозначно у цьому впевнені, принаймні російські дипломати, які працюють тут, такої капітуляції не буде, ніколи не буде”, — зазначив посол.
Він також упевнений у тому, що поставлені президентом Росії Володимиром Путіним завдання війни в Україні “будуть повністю виконані”.
Водночас Антонов запевняє у непередбачуваних наслідках для ядерних держав: США та РФ та втягування Штатів у війну, яку Росія розпочала проти України.
“США дедалі глибше втягуються у конфлікт із найбільш непередбачуваними наслідками для двох ядерних держав”, — наголосив він.
За словами Антонова, ситуація виглядає “все більш тривожно”, адже США постачають в Україну все більш потужну зброю, що “провокує дії Росії у відповідь”.
- Нагадаємо, що глава військової розвідки України Кирило Буданов заявив, що війна з Росією досягне перелому до середини серпня, а до кінця цього року завершиться.
- Водночас у розвідці Сполучених Штатів Америки вважають, що російсько-українська війна, ймовірно, перейде у “більш непередбачуваний та ескалаційний” стан вже найближчими місяцями.
- Також Президент України Володимир Зеленський наголосив, що наразі немає ознак швидкого завершення російсько-української війни.
- Зокрема Олаф Шольц зауважив, що, попри невдачі в Україні, Кремль продовжує знищувати українські міста, тому сподіватись на швидке закінчення війни не варто.