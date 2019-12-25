Віце-прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Козак назвав "краплею в морі" виплату "Нафтогазу" 2,9 мільярдів доларів в рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражу в порівнянні з можливими ризиками.

Про це він заявив в ефірі російського телеканалу “Росія-24”.

Він зазначив, що сума, про повернення якої домовилися сторони, вкрай мала, в порівнянні з тими потенційними ризиками та претензіями, які могли б бути до Росії з боку України.

“Передбачити, наскільки хто виграв, я думаю, що ні Україна не може, ні ми. Однозначно можна сказати, що $2,9 млрд, які ми заплатимо, це крапля в морі в порівнянні з тими претензіями, потенційними ризиками, які могли б бути і для Росії, і для України”, – сказав він.

Політик підкреслив, що “ці суми могли б бути значно більшими”.

Також Козак вважає, що ситуація навколо газових переговорів надмірно “політизована”.

Як відомо, Україна має намір 27 грудня підписати з Росією контракт про продовження транзиту газу.