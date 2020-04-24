Кар’єрний портал і платформа професійного розвитку Happy Monday в умовах карантину організовує свою традиційну кар’єрну конференцію ProForum у режимі онлайн. Тема вкрай актуальна — кар’єра в кризу.

Внаслідок пандемії і подальшої кризи багатьох вже поставили перед фактом скорочень, звільнень, неоплачуваних відпусток, а інші розуміють, що їм теж варто бути до цього готовими. Але провідні експерти-спікери конференції допоможуть дати відсіч раптовим кар’єрним проблемам.

ProForum відбудеться у форматі 5 окремих вебінарів: по 1 на день.

Розклад вебінарів:

4 травня — Марина Галак “Зберігаємо спокій і аналізуємо ринок праці. Де і як шукати роботу, якщо вакансій стало менше?”

5 травня — Орест Зуб “Доступною простою мовою про заробіток в інтернеті”

6 травня — Любомир Остапів “Антикризовий вебінар про фінанси”

7 травня — Валерія Тимофієва “Кому на карантині добре. Чи не час подумати про віддалену роботу?”

8 травня — Артур Федоренко “Хороша людина — не професія або Що потрібно, щоб тебе хотіли захантити”

Онлайн-участь у вебінарах буде безкоштовною. Ті, хто не зможе відвідати вебінари у режимі реального часу, зможуть придбати запис 1 виступу за 200 грн або усі 5 записів за 800.

Детальна програма та реєстрація за посиланням: https://proforum.in.ua/

Cторінка події у фейсбуці: https://www.facebook.com/events/221545675943812/