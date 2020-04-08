Карантин на території всієї України можна запровадити лише за умови оголошення надзвичайного стану.

Про це йдеться в статті для #Букв “Карантинне право: як уникнути штрафів. Поради юристів”.

“Карантин для всієї країни можна запроваджувати лише після проголошення надзвичайного стану”, – розповів #Буквам керуючий партнер Адвокатського об’єднання “Донець і Партнери”, адвокат Артем Донець.

За його словами, Кабінет Міністрів України може запровадити карантин тільки з ініціативи Міністерства охорони здоров’я і лише за поданням головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка як очільника санітарно-епідеміологічної служби, ліквідованої ще в 2017 році.

Водночас стаття 40, пункт “й” закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” передбачає тільки один випадок, коли головний санітарний лікар може подати обґрунтоване подання з пропозицією про встановлення карантину: це введення режиму надзвичайного стану в Україні або в окремих місцевостях.

Такий правовий режим запускається лише указом президента України, який має затвердити Верховна Рада.

Юрист практики корпоративного права адвокатського об’єднання KachuraLawyers Андрій Шульгін також повідомив #Буквам, що Кабмін може ввести карантин тільки після проголошення надзвичайного стану. За його словами, норма про карантин також міститься в статті 29 закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”.