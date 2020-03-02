Для американців з низьким рівнем доходу дуже складно дозволити собі залишатися вдома та не ходити на роботу, аби уникнути зараження коронавірусом.

Про це пише видання The New York Times.

Не піти на роботу, якщо захворіли. Звернутися до лікаря. Використовувати окрему ванну кімнату. Бути готовими до закриття шкіл та до роботи на дому. Це заходи, які Центри з контролю і профілактики захворювань рекомендували для стримування спалаху коронавірусу в Сполучених Штатах.

Це можуть собі дозволити люди з високими доходами, але не працівники сфери послуг, роздрібної торгівлі, догляду за дітьми і так далі. Вони дуже рідко мають оплачувані лікарняні дні, можливість працювати віддалено або медичну страховку, що надається працедавцем.

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І саме це може нівелювати зусилля уряду щодо стримування вірусу.

Велика частина працівників не може залишатися вдома, і багато хто з них працюють в таких місцях, де постійно контактують з великою кількістю людей. Тобто ризику піддається населення з низькими доходами.

33-річна Порша Грін (Portia Green) – працівниця ресторану у Нью-Йорку.

У неї немає оплачуваної відпустки через хворобу або медичної страховки. Якби школи були закриті, вона, будучи самотньою матір’ю, не змогла б дозволити найняти когось для догляду за дітьми. За її словами, вихідний – це втрата близько 100 доларів.

За її словами, ресторани, в яких вона працювала, часто недоукомплектовані, щоб без проблем викликати на зміну резервних робітників.

Найбільша нерівність між працівниками у США – це доступ до медичного обслуговування: в країні близько 27,5 мільйонів людей не мають будь-якої форми медичного страхування. Це знижує ймовірність того, що вони звернуться за медичною допомогою, коли захворіють. У незастрахованих непропорційно низький дохід.

Працівники також мають нерівний доступ до віддаленої роботи. Уряд рекомендував, щоб люди працювали з дому під час спалаху коронавірусу, але тільки 29% американських робітників можуть робити це, згідно з даними Міністерства праці. Швидше за все, це люди з вищою освітою і високою зарплатою.

В середньому 35% людей з високим рівнем доходів і 8% незаможних можуть працювати вдома. Працювати на дому можуть керівники і фахівці, а працівники сфери послуг і будівництва – малоймовірно. Майже половина працівників з вищою освітою можуть виконувати частину своєї роботи на дому, і третина працівників з професійно-технічною освітою.

Для багатьох працівників залишитися вдома означає вибирати між перебуванням вдома і отриманням оплати.

За даними Міністерства праці, чверть працівників не мають доступу до оплачуваних лікарняних днів: дві третини найменш забезпечених, а всього 6% найбільш високооплачуваних.