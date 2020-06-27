У 13 областях України можуть посилити карантинні заходи у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу.

“В умовах адаптивного карантину ми побачили різке зростання в деяких областях – збільшення кількості нових випадків, погіршення динаміки, різке заповнення ліжок у лікарнях, які виділені під COVID-19. Тобто, ті критерії, які у нас визначені в постанові, перебільшені по 13 областях нашої країни – це і західні області, і місто Київ. Тому буде відповідне подання від головних санітарних лікарів областей на регіональні комісії ТЕБ та НС, які будуть приймати рішення щодо посилення карантинних заходів на території того чи іншого регіону”, – сказав Степанов.

За його словами, найбільше випадків зараження коронавірусом за добу зафіксовано у Львівській, Рівненській, Закарпатській областях та у Києві.

При цьому Степанов уточнив, що посилення карантину може стосуватися роботи міського транспорту, спортивних закладів, а також дошкільних і “решти закладів, які є в країні”.