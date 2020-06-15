Карантин можуть посилити: Кабмін готує нові зміни

Кабінет Міністрів готує чергові зміни щодо карантинних обмежень. Для регіонів готують документ з умовами для посилення карантину.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає пресслужба президента.

За словами Степанова, до постанови, яка регламентує дотримання карантинних заходів, будуть вноситися зміни.

“Вони будуть визначати, за яких обставин та чи інша область може зробити певні обмеження жорсткіше. Це потрібно в разі погіршення епідемічної ситуації” – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Київ і десять областей досі не готові до ослаблення карантину; у всіх цих регіонах перевищено показник инцидентности – кількість нових випадків коронавируса за останні сім днів на 100 тисяч населення.