Влюбленные пенсионеры Инга Расмуссен и Карстен Тюхсен Хансен, живующие на датско-немецкой границе, устраивают свидания на переходе, которая была закрыта из-за вспышки коронавируса.

Историю пары рассказала датская региональная газета Der Nordschleswiger.

85-летняя датчанка Инга Расмуссен из Дании и 89-летний немец Карстен Тюхсен Хансен из Германии.

Они познакомились два года назад в уличном киоске возле Галлехуса, где продавалась клубника и картофель. По словам Инги, все началось с того, что Карстен подошел к ней и спросил, не знает ли она, где находится ее подруга, на встречу с которой он приехал.

“Она переехала в Тондерн. Вы сможете легко найти ее дом, сказала я ему. Но он ответил, что теперь ему это не нужно, ведь он встретил меня, и вручил мне большой букет цветов, который на самом деле предназначался для подруги. Сначала я подумала, что он ведет себя неподобающе. К тому же, он попросил меня отвезти его домой, чтобы я посмотрела, как он живет. Не знаю почему, но я сделала это”, — рассказала Инга.

С тех самых пор влюбленные виделись каждый день. Несмотря на то, что они живут в разных странах, это не составляло труда. Дорога из приграничного датского Галлехуса, где живет Инга, в немецкий Зюдерлюгум, откуда родом Карстен, всего полчаса езды на автомобиле.

Теперь, когда границы закрыты, Инга и Карстен не могут приезжать друг к другу в гости. Но они нашли выход: влюбленные устраивают встречи на пограничным переходе.

Она приезжает на машине, он — на электровелосипеде или приходит пешком. Придерживаясь безопасного расстояния, они ведут беседы. Она пьет кофе, он — напитки покрепче.

“Я пью только кофе, ведь мне все еще нужно водить машину”, — объясняет Инга.

Раньше Инга и Карстен много путешествовали вместе. В ближайшее время они планировали новый отпуск, но этому помешала пандемия.

“Это печально, но мы не можем ничего изменить”, — отметила Инга.